Den ferske ferieindeksen til Forex bank vurderer valuta og vanlige feriekostnader i et land. Den ser på kostnader som overnatting, mat og taxi.

Ferieindeksen viser at Nord-Makedonia, Bulgaria, Tyrkia og Serbia er landene der du får aller mest for pengene dine akkurat nå. Her er kostnadsnivået 60–75 prosent lavere enn i Norge.

– Mer bevisste på kostnader

– I år har vi mindre å rutte med enn i fjor sommer. Høyere rente, prisene har steget og kronene er svak. Og nordmenn er blitt mer bevisste på kostnader, sier ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Han tror derfor færre vil reise utenlands på sommerferie.

– Men jeg tror at en denne typen indeks kan være til trøst og glede for folk, fordi den sier noe om hva en faktisk kan få for pengene.

Albania, Polen og Montenegro ligger også på listen over de ti rimeligste reisemålene. Dette er land nordmenn har fått mer øynene opp for, mener Gundersen.

– I fjor oppga tre prosent at de skulle på ferie til Polen om sommeren, i år er det doblet til seks prosent, ifølge vår undersøkelse. Det er enkelt land å reise til og du får mye for pengene der. Du kan kjøre gjennom Sverige og ta ferge over. Ved Østersjøen finnes det dessuten flotte sandstrender, legger han til.

De ti rimeligste landene i Europa 2024

Nord-Makedonia, indeks 33 Bulgaria, indeks 43 Tyrkia, indeks 43 Serbia, indeks 48 Romania, indeks 49 Albania, indeks 50 Polen, indeks 53 Montenegro, indeks 54 Ungarn, indeks 63 Latvia, indeks 64

Kilde: Forex banks ferieindeks 2024

– Alltid bonus å feriere billig

– Albania har fått en renessanse som reisemål etter å ha blitt anbefalt av flere reisepublikasjoner de siste årene. Det har ført til at prisene har steget en del, sier Gunnar Garfors.

Han er reisebokforfatter og globetrotter som har vært i alle verdens land – minst to ganger.

I Albania må en betale for tilgang til en del av de mest populære strendene.

– Mens strendene utenfor byene er minst like fine – og gratis, sier han.

Han slår et slag for Nord-Makedonia i denne sammenheng, som han mener er i en klasse for selv, og med et prisnivå som er halvparten av Latvia og Ungarn.

– Det er et undervurdert land med flott natur. Hovedstaden Skopje er hyggelig, men liten og uten de helt store attraksjonene. Her holder det med et par dager, mener han.

– Men Ohridsjøen i sør er langt mer spennende og har gode bademuligheter, et godt utvalg av restauranter og mye historie. Dessuten ligger det nært Albania, så det er enkelt å kombinere og besøke begge, sier Garfors.

Han minner om at selv om det kan være billig i et land, er det greit å ha i bakhodet at det ofte er regionale forskjeller.

– Det er gjerne dyrere i hovedstaden og i eventuelle turistbyer. Men å reise utenfor allfarvei er uansett en god idé om en vil spare på overnatting og mat. Det er alltid en bonus å feriere billig, sier han.

En av hans favoritter på listen er Tyrkia, på grunn av variasjonen. Men Garfors trekker også frem Sofia i Bulgaria.

– Sofia er en spennende by med fantastiske fjell i bakkant. Den er ikke et dumt sted å utnytte det lave prisnivået. Mange småbyer ved Svartehavet er også fine for de som ønsker badeferie, mener han.

Han anbefaler å tenke utenfor boksen i sommer – ikke bare for det økonomiske, men også for opplevelser.

– Øst-Europa er alltid undervurdert og har utviklet seg enormt de siste årene når det gjelder mat, drikke og standard på overnattingssteder. Det er befriende og lærerikt å se en annen del av Europa enn den vestlige, som også er langt dyrere.

Om Forex banks ferieindeks Vis mer ↓ Oversikten viser hva det koster å være på ferie i det aktuelle landet, sammenlignet med i Norge (Norge = indeks 100). Valutakursene tas det også hensyn til. I tillegg tar Forex Banks prisindeks hensyn til ulike lands prisnivå for vanlige ferieutgifter som hotellovernattinger, taxi, øl og så videre, og sammenligner gjennomsnittspriser. Dataene er hentet fra bl.a. numbeo.com og trivago.se. Kilde: Forex bank

Prisgunstige favoritter

I sommer er det Spania, Tyrkia og Kypros som er blant de mest populære reisemål for nordmenn, ifølge reiseselskapet Tui.

Av dem er Tyrkia helt klart rimeligst.

– Sommerferie i Tyrkia og i Bulgaria er langt fra ukjent for nordmenn, og det er et trygt valg for en solfylt badeferie. Begge land har en indeks på 43 og dermed er kostnadene halvparten av den i Norge, sier Tom Friberg i en pressemelding. Han er kommunikasjonssjef hos Forex.

De mest prisgunstige eurolandene er Hellas med indeks 66, Portugal med indeks 71, Spania og Kypros, sistnevnte begge med indeks 73, viser Forex ferieindeks.

Tyrkia byr på svært mye for turistene, alt fra strender og klassiske badeferiemål til historiske og kulturelt spennende byer og områder. Her fra Istanbul. Foto: Stein Bjørge / Aftenposten

Utenfor Europa er det India, Egypt og Indonesia som topper listene over de aller billigste landene å reise til. Her ligger indeksen mellom 20 og 24.

De dyreste landene å feriere i er Bermuda med en indeks på 358, etterfulgt av Caymanøyene (indeks på 229) og Monaco (indeks på 189). Også Island (indeks på 171) og Sveits (indeks på 168) er blant de fem dyreste landene.