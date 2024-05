Denne uka har Ålesund og Drammen havnet i nasjonens blitsregn. På grunn av et flagg i regnbuens farger.

Ålesund fordi kommunedirektøren påla alle skolene i kommunen om å la være å flagge med regnbueflagget under pride-feiringen i byen i juni.

Drammen fordi kommunedirektøren påla skolene om å flagge med regnbueflagget kommende tirsdag under avslutningen av Mangfoldsuka, og fordi noen skoler heiste det allerede da uka ble innledet.

Begge steder ble det sterke reaksjoner.

Ikke så uventet.

Flagg eller religiøse og politiske symboler har en slik kraft i seg. De kan samle, og de kan splitte. I et «vi» og i et «dem».

Symboler har kraft.

Politisk spørsmål

At enkelte rektorer i Ålesund har ønsket en enhetlig praksis om bruken av pride-flagget er derfor forståelig. Rektorer har tidligere blitt utsatt for et ubehagelig krysspress fra foreldre med sterke meninger både for og mot regnbueflagget.

Derfor er det fornuftig med klare råd, selv om skolens verdigrunnlag allerede forteller oss at den skal «bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap».

En flaggstang på en offentlig skole er ikke privat eie. Den er fellesskapets. Når slike spørsmål blir omstridt, er det greit at fellesskapet tar en beslutning. På en måte som respekterer både flertall og mindretall.

Altså politisk. Slik fungerer demokratiet.

Verken å heise flagget eller å la være er nøytralt. I tilfellene Drammen og Ålesund er begge deler politikk. Å innføre et påbud eller forbud administrativt er klønete.

Både å gjemme bort og å nekte bruk av symboler er ytringer. Det er ikke nøytralt, verken om det dreier seg om flagg, kristne kors eller davidsstjerna.

«Ingen kommer undan»

De som mener at det gir nøytralitet å gjemme vekk symboler, kan med fordel spole tilbake til Eurovision-finalen i Malmö nylig.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) forsøkte iherdig å hevde at musikkfestivalen var en politikkfri sone, et forsøk som beviste det stikk motsatte.

Krigen i Gaza kunne ikke stenges ute. Demonstrantene i Malmös gater var der like fullt. Og jøder i den skånske hovedstaden gjemte vekk davidsstjerna i frykt for egen sikkerhet. Noen jøder forlot også byen – i frykt.

Sangfinalen har aldri vært mer politisk.

Og som den svenske artisten Marie Bergman sang i 1977:

«Ingen kommer undan politiken.»

Vi må tåle debatt om kontroversielle spørsmål. Vi må tåle bruk av symboler som ytringer eller identitetsmarkører.

Det er selvsagt lov å mene at pride-flagg ikke hører hjemme på skolenes flaggstenger. Ingen bør stemples som homohater bare på det grunnlag.

Like selvsagt er det å heise flagget på skolenes flaggstenger for å feire mangfold og markere inkludering. Ingen skal motta hatmeldinger av den grunn.

Det finnes nok hat i verden, om vi ikke skal konstruere det ved å dyrke motsetninger til det ekstreme i våre egne mudderbed av selvtilfredshet

Det finnes nok hat i verden, om vi ikke skal konstruere det ved å dyrke motsetninger til det ekstreme i våre egne mudderbed av selvtilfredshet.

For det finnes mennesker der ute.

Ufrivillige ofre

De som tar standpunkt i kontroversielle saker på et saklig grunnlag, har krav på å bli møtt med både respekt og saklighet – uavhengig av «hvilken side» de står på.

Det finnes også andre mennesker der ute. De som debatten handler om, men som ikke har bedt om å bli debattert. De som ikke ønsker eller har styrke til å delta i et hardt ordskifte.

De som i sin sårbarhet synes det er vondt å få sin seksualitet, identitet eller tro bli kastet inn i en offentlig debattkvern.

Som jøde. Som muslim. Som same. Som kristen. Som skeiv. Som svart. Som innvandrer. De som blir omtalt som «de andre» fra noen som mener de ivaretar meningene eller interessene til «det store vi».

De som ikke har noe annet ønske enn være seg selv.

Også disse har også krav på respekt og omtanke. Minst like mye som de som har styrke til det og frivillig melder seg i debatten.

Som debattansvarlig i Sunnmørsposten møter jeg jevnlig disse. Mennesker som sliter under trykket av en polarisert debatt som handler om dem, eller som utgir seg for å gjøre det.

Muslimer som blir slått i hartkorn med ekstreme islamister, og som derfor føler seg uønsket og utestengt fra det norske fellesskapet på grunn av sin tro.

Noen ganger konservative kristne som føler seg overkjørt av det politisk korrekte flertall.

Påføres smerte

Noen ganger har skeive fortalt meg at hvordan de sliter. Transseksuelle som til og med forteller at de har vurdert å ta sitt eget liv. På grunn av en debatt om kjønn eller kjønnsidentitet der transseksuelle blir omtalt som potensielle voldtektsforbrytere.

Sannsynligvis i en utilsiktet generalisering. Likevel er det uendelig smertefullt for de som blir utsatt for det, og farlig for de som er i en ekstra sårbar livssituasjon.

Det er merkelig hvordan det alltid er «den andre siden» som forårsaker hard polarisering av debatten. Det er aldri «jeg». «Jeg» er alltid saklig. «Jeg» har bare gode hensikter.

Og om «jeg» krenker eller sårer? Da er det den krenkede eller den sårede sin feil. «Det er bare følelser. Jeg kan ikke ta hensyn til hva de føler».

Nei, debatt må aldri hindres av at noen kan bli krenket. Det er likevel lov å velge ord og ytringsformer som inkluderer heller enn å diskriminere. Ord som inviterer til dialog heller enn å demonisere. Som løfter heller enn å undertrykke.

«Inte ger man fan»

Om man heiser eller firer et flagg, er kanskje ikke det viktigste, men hvorfor man gjør det og hva det betyr for hvem.

Begge deler kan bety mye for de som sliter med å føle seg stempla, ekskludert eller undertrykt for å være seg selv.

Jeg er ikke i tvil om hvilken ende av flagglina jeg vil at fellesskapet skal trekke.

For vi er nødt til å trekke i den.

«Inte ger man fan i politiken, för att man är konventionell.»