Stoltenbergutvalet foreslo det i 2019, og Mannsutvalet gjentok framlegget i 2024: fleksibel alder for skulestart. Det er allereie sett i gang forsøk. Bodskapen er at elevane bør vere skulemodne når dei tek til på skulen. Kvar elev må vere psykisk, fysisk og sosialt i stand til å møte krava i skulen.

Kor klare elevane er for skulestarten har alltid variert, men meir no enn før. Særleg utsette er dei som er fødde seint på året, og gutane mest. Utfordringa framlegget er meint å løyse, er at ein del elevar ikkje får eit tilfredsstillande utbyte av begynnaropplæringa. Det gjeld elevar som er seine, ukonsentrerte og dei som på grunn av uro og aggressivitet ikkje klarer å følgje med i undervisninga. Vilkår for trivsel, læring og utvikling for medelevar blir også påverka.

Bildet er i tillegg ein del av noko større: Barn og unge har endra seg, og er mindre tilpassingsdyktige enn før. Den sterke individualiseringa i samtida utfordrar. Kvar enkelt er vand med, og stiller krav om å verte teken omsyn til, og få tilhøva lagt til rette spesielt for seg.

Historier om foreldre som kjem til skulen i følgje med advokat for å få gjennomført krav for sitt barn er ikkje mange, men dei illustrerer mentaliteten. Forventninga om at elevane skal passe inn i og vere modne for skulen allereie frå starten, kan såleis verke fornuftig, og vere ein garanti for at alle får eit godt utbyte av opplæringa. At det er behov for tiltak, er ganske klart. Kva løysingane bør vere, kan og bør diskuterast.

Historiske linjer

Ei viktig og interessant historisk linje er aktuell. Heilt til ut på 1970-talet testa PP-tenesta dei som skulle ta til på skulen, for å fastslå om dei var skulemodne. I 1975 gjorde Stortinget to vedtak med følgjer for saka.

Det eine oppheva skiljet mellom opplæringsdyktige og ikkje opplæringsdyktige elevar. I det andre, slo ein saman lova om spesialskular med lova om grunnskulen. Konsekvensen vart integrering av elevar med behov for spesialundervisning i vanleg skule. Vedtaka er gjorde ut frå omsynet til prinsippa om likeverd og sosial rettferd som fundament for verksemda i skulen.

Følgja er at skulen skal- og må ta imot dei elevane dei til ei kvar tid får. For å løyse mangfaldet i føresetnader, skal ein gje tilpassa opplæring som skal høve for alle, på alle klassesteg og i alle klassar. Slik kom tilpassa opplæring inn i skulen. Målet er minst mogleg systematisk segregering, ekskludering og stigmatisering av elevar som av ulike grunnar strevar.

Den nye opplæringslova som gjeld frå første august i år, vidarefører dei same ambisjonane om dette som tidlegare lover: «Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at opplæringa er tilpassa, det vil seie at elevane får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa uavhengig av føresetnader, og at alle skal få utnytta og utvikla evnene sine.» (§11-1).

Det står ingen stad, korkje i opplæringslova eller læreplanar, at elevane skal vere modne for noko som helst. Rett nok kan ein søkje utsett skulestart, eller å få ta til eit år tidlegare, men lovverket er strengt og med mange restriksjonar.

Eit brot

Kravet om skulemodne elevar gjennom å innføre fleksibel alder for skulestart, bryt med desse historiske linjene. Ein går attende til den forståinga at når ting ikkje fungerer i skulen, er forklaringa å finne hos elevane. Det er dei som ikkje fungerer godt nok når det er vanskeleg.

At det kan henge saman med kvalitetane på den opplæringa som blir gitt, kjem i bakgrunnen. Mykje forsking viser at når kvaliteten på opplæringa er god, blir behovet for ekstra tiltak små. Når kvaliteten på opplæringa er lav, blir behovet for tiltak stort. Så kjem spørsmåla: Er kvaliteten på opplæringa endra? Kva kan forklare det?

Svara er at opplæringa er endra og forklaringa er skulepolitikken. Den har ført til at skulen har svikta i si tilpassing til elevane.

Auka læringstrykk

I iveren etter å skape ein god skule har politikken auka timetalet for dei yngste skuleborna mykje. Tidleg innsats er blitt eit (for) førande omgrep. «Styrkinga» gjeld først og fremst teorifaga, (norsk, rekning og engelsk). Der skal og må vi resultata bli betre. Vilkåra for leik og andre kreative aktivitetar følgjer ikkje med.

Resultatet har blitt at skulen møter dei yngste med meir stillesittande, teoretisk og akademisk verksemd enn tidlegare. Læringstrykket er høgt, til dømes at alle bokstavane skal lærast før jul i første klasse. Det passar ikkje for alle elevane, dei reagerer på måten skuledagen er lagt opp. Det syner mellom anna ADHD-diagnosane som har gått mykje opp, særleg for barn fødde seint på året. Det kan forklare auken i negativ åtferd mellom dei yngste, og at læringsutbytet særleg i lesing har gått ned.

Med andre ord, den faglege styrkinga har verka motsett det som var tenkt. Mange norske skuleborn er ikkje budde på, eller klar for den skulen styresmaktene har konstruert. Elevane møter skulen med den åtferda dei meistrar og er vande med, når det er vanskeleg for dei: vise negative kjensler, kople ut, gjere noko anna, ikkje vere i lag, ikkje forstå, gå til åtak, vere urolege, gråte.

Det er vidare godt dokumentert i forskinga at å gi barn oppgåver og ansvar som dei ikkje har føresetnader for over lang tid er til skade for dei. Skaden er psykisk, og påverkar eiga meistringstru, sjølvoppfatning og til sist den psykiske helsa. Skaden er kroppsleg, den påverkar utviklinga av hjernen og med det blir evna og vilkår for seinare funksjonar vanskelegare.

Løysinga

Utfordringane ein skal møte er mykje skapte av skulen sjølv, og då er det rimeleg at skulen sjølv løyser dei. Løysinga ligg snublande nær. Skulen, særleg på dei første klassestega, må verte ein stad for varierte aktivitetar, der skulen tilpassar seg dei elevane han får.

Skulen må sjølvsagt halde læringsfana høgt, læring og utvikling må vere hovudoppgåva. Men samanhengane og aktivitetane i læringa må verte andre og langt meir ut frå elevane sine føresetnader.