I fjor sommar leverte forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen sine rapportar. Dei handla om den tryggingspolitiske situasjonen, om vi er førebudd på å forsvare landet vårt og om korleis dei samla beredskapsressursane kan nyttast best mogleg – både i fred og i krig.

Regjeringa har følgd opp og laga ein langtidsplan for forsvaret. I tillegg kjem det ei stortingsmelding om totalberedskap i Norge. I langtidsplanen for forsvaret legg regjeringa inn 600 milliardar friske kroner, som skal gå til å ruste opp og styrke forsvaret vårt.

Nå skal Stortinget behandle planen og fatte vedtak før sommaren.

Vi er alle ein del av totalberedskapen

Totalberedskap handlar om å utnytte våre samla ressursar best mogleg for å handtere eit samansett risiko- og trusselbilete. Her er vi alle med.

Vi har ansvar for å førebu oss slik at vi kan klare oss sjølv i fleire døgn om ei krise eller ein krig oppstår.

Da må vi ha nok vatn, nok mat og vi må kunne halde oss varme om straumen er borte over tid. Så mange som mogleg må klare seg utan hjelp frå naudetatar eller frå anna støtteapparat, slik at desse kan hjelpe dei som treng det mest.

Beredskapen i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har ansvar for å samordne dei ulike aktørane i totalberedskapen. Vi har jamlege møter med kommuneleiing, dei som driftar straumnett og e-kom, vegmynde, helseføretaket, politiet, heimevernet, representantar for dei frivillige organisasjonane og mange fleire. Alle desse er viktige brikker for ein trygg og sikker kvardag, og for beredskapen vår.

Uvêra Hans og Ingunn utfordra fylket vårt. Når det blir meldt om uvêr, er det viktig å gjere førebuande tiltak. Beredskapsaktørar må ha ressursar til å støtte opp om dei som blir ramma. Det kan vere utfordringar med straumforsyningar, vatn som tar nye vegar, skred og skade på bygningar og infrastruktur.

I slike situasjonar er det viktig at vi alle er ein del av totalberedskapen, og kan klare oss sjølv i nokre timar eller dagar. Grunna klimaendringane kan vi vente meir ekstremvêr framover.

Nye utfordringar for tryggleiken vår

I dag er falske nyheiter, Fake News, ein dagleg utfordring. Vi blir presentert for meir og meir informasjon som ikkje stemmer med verkelegheita. Det gjer at vi må ha eit kritisk blikk på det vi ser og høyrer i sosiale media.

Dei som lager feilinformasjonen ønsker å senke tillita vår til myndigheitspersonar og offentlege institusjonar.

Dei vil styrke avstanden mellom meiningsytringar, og auke polariseringa. Redigering av bilete og stemmesimulering blir brukt til å gi feil bodskap. Sidan dette framleis er litt nytt for oss, er det desto viktigare å vere observant på.

Digitale angrep er også blitt ein del av kvardagen vår. Korleis kan vi trygge oss betre? Dette er eit viktig spørsmål for både verksemder og enkeltpersonar. Vi må i alle fall vere meir på vakt når vi bruker nettet, og når vi svarar på meldingar frå folk vi ikkje kjenner. Vi må ha eit kritisk blikk til det vi leser og høyrer. Nasjonal tryggingsmynde har råd om digital tryggleik på sine heimesider.

Politiets tryggingsteneste, Etterretningstenesta og Nasjonalt tryggingsorgan, er samstemte og tydelege på at trusselvurderingane for 2024 er verre enn tidlegare. Interessen for vesle Norge er aukande hos ulike aktørar og land.

Det gjer oss meir utsett for dei som ikkje har gode intensjonar når dei vil vite meir om oss, våre verdiar og korleis vi forsvarer oss. Det er derfor viktigare enn på lenge at vi alle er meir vakne for avvik frå normalen. PST har meir informasjon på sine nettsider, og mottar gjerne tips der.

Auka felles forståing

Statsforvaltaren ønsker å styrke vår felles situasjonsforståing rundt kriser og truslar nå og i framtida. Med auka eigenberedskap og auka merksemd, kan vi saman styrke beredskapen til Norge.

Tittelen til totalberedskapskommisjonens rapport seier det klart: «Nå er det alvor».