Nordmenns medievanar er i kraftig endring, viser ferske tal frå Norsk mediebarometer. Fram til 2008 var papiravis, lineær-tv og radio dei viktigaste kanalane for folk. Slik er det ikkje lenger. I dag er det internett og mobiltelefon som flest nordmenn bruker til å orientere seg om nyheiter.

I 1991 leste 84 prosent av befolkninga i Norge papiravis dagleg, medan i fjor var det berre 17 prosent som gjorde det same. Også når det gjeld lesing av nettaviser har det skjedd ein gradvis nedgang på landsbasis. I 2020 var det 70 prosent av befolkninga som var innom ein eller fleire nettaviser i løpet av ein dag, medan talet for 2023 var 59 prosent. Norsk mediebarometer er ein rapport basert på Statistisk sentralbyrå sin årlege undersøking om mediebruk, der eit representativt utval av folk svarer på spørsmål om sine medievanar.

Samtidig som færre les, ser og høyrer nyheiter i redaktørstyrte medium, får fleire med seg nyheiter gjennom sosiale medium. Det er bruken av TikTok som har auka mest sidan 2022, og særleg mellom unge i alderen 13 og 24 år. Totalt er det framleis Facebook og Messenger som er dei vanlegaste sosiale media for dei som er over 35 år, medan Snapchat er mest populær mellom dei yngste. Sosiale medium har gjort det enklare å kommunisere, og har gitt fleire ein plattform for å ytre seg. Det er positivt, men i motsetnad til redaktørstyrte medium er det ingen som kan stillast til ansvar for feil eller desinformasjon som blir spreidde i sosiale medium. Det har utvikla seg til å bli eit alvorleg samfunnsproblem.

Norge har eit unikt nettverk av små og store mediehus som dekker det meste av landet, og som bidreg til kvalitetssikra informasjon om både lokale, regionale og nasjonale saker. I ei turbulent tid med stor spreiing av desinformasjon, er dei redaktørstyrte media viktigare enn nokon gong. Derfor er det heilt avgjerande at norske mediehus lykkast digitalt.

Onsdag i førre veke presenterte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) nye persontal for digital dekning i første kvartal i år. Sunnmørsposten er eit av mediehusa som utmerker seg med sterk digital framgang, og det er svært gledeleg.

Den offisielle målinga viser ein auke for Sunnmørsposten på 6.700 fleire lesarar frå første kvartal i fjor til første kvartal i år. Totalt er det no 62.678 som dagleg les Sunnmørsposten digitalt, anten på mobil, PC/Mac, nettbrett eller e-avis.

Det er bruken av mobil som aukar mest, også i nordvest, heilt i tråd med den nasjonale trenden. For å kunne oppfylle samfunnsoppdraget, er det viktig å møte lesarane sine digitale behov, samtidig som krava til etikk og journalistisk kvalitet ligg fast.