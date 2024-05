Sjukehusa i Møre og Romsdal har en beksvart økonomisk vår bak seg. Bare i april gikk Helse Møre og Romsdal 101 millioner i minus, og ligger allerede 193 millioner bak budsjett etter årets fire første måneder.

Ekstra kostnader knyttet til innføring av Helseplattformen forklarer det meste, men ikke alt. Foretaket hadde fra før en økonomisk ryddejobb å gjøre.

Det gjør ikke situasjonen bedre at innføringa av det nye journalsystemet også har ført til at den ryddesjauen har blitt utsatt. I sum gir dette en økonomisk smell som kan komme til å svi skikkelig, både for ansatte og pasienter.

Et helseforetak er ingen enkel skute å styre. Det blir fort store tall på et lite kursavvik. Helse Møre og Romsdal har et brutto budsjett på 8,4 milliarder i år. Det skal altså ikke mer enn en drøy prosent i avvik til før vi snakker om tresifra millionbeløp.

Et avvik på budsjettet på over 100 millioner på en måned er likevel svært dramatisk. Hele «ekstrapotten» på lønn knyttet til innføring av Helseplattformen er allerede brukt opp, og det før perioden med ekstrabemanning er over. Også fallet i inntekter er høyere enn budsjett.

Nå styrer foretaket mot 400 blodrøde millioner i minus.

Dette er ikke bare et tall. Det handler om tilbudet til pasientene, og det handler om de ansattes arbeidsvilkår. Nyslått helseminister Jan Christian Vestres (Ap) løfte om at ventetidene skal kuttes, vil ikke gjelde for Møre og Romsdal med slike tall. Viktige investeringer kan også komme i fare – både i nytt utstyr og nybygg.

Heller ikke dette skjer uten at det går ut over behandlingstilbudet. Økte ventetider og flere fristbrudd betyr også økt risiko for pasientsikkerheten.

Og når det etter hvert må kuttes kraftig, kan det komme nye, opprivende lokaliseringsdebatter i et fylke som fra før har smertefulle erfaringer med det.

Men heller ikke i helseforetakene kan en krone brukes mer enn en gang.

Helseplattformen er altså den store synderen, og innføringa svir langt mer enn det er tatt høyde for i budsjettet. Noe skyldes at det er brukt mer på kurs og ekstrabemanning enn forutsatt. Det kan forhåpentligvis betale seg i form av en kortere tid med unntakstilstand enn tilfellet var for St. Olavs hospital.

Det kan likevel ikke styret og ledelsen slå seg til ro med.

Håp er ikke et styringsverktøy. Her blir det nødvendig med kraftfulle grep. De som må ta disse er ansatte og ledelsen ved Helse Møre og Romsdal. Ingen av dem er ansvarlige for dette uføret. Det er det Helse Midt-Norge som er.

Regninga for ekstrakostnadene med Helseplattformen må sendes dit.