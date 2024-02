Aldri tidligere har norske kommuner bosatt flere flyktninger enn i fjor og året før. De er allerede på god veg til å bosette like mange i år.

I så fall vil de ha bosatt rundt 95.000 i løpet av tre år. Innsatsen er imponerende, og den rosen de får fra arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er velfortjent.

Ros betaler imidlertid ikke regninger. Skal kommunenes innsats bli vellykket, må staten bidra sterkere.

I løpet av 2022 og 2023 har norske kommuner bosatt 65.000 flyktninger, de aller fleste flyktninger fra et krigsherja Ukraina. For inneværende år har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt kommunene om å bosette ytterligere 37.000.

Så langt har 250 av 357 kommuner svart.

Til sammen har disse fattet vedtak om å bosette 19.500 i følge oversikten fra IMDi. Forutsatt at de resterende kommunene ikke avviker sterkt fra de øvrige, vil derfor samla bosettingstall også i år kunne bli tett på 30.000.

Brenna har all grunn til å gi kommunene ros. Tallene viser vilje til å strekke seg langt i den nasjonale dugnaden etter Russlands invasjon av Ukraina. Og selv om ankomsttallene er synkende, er det nødvendig å stå i denne dugnaden også framover.

Men alt er slett ikke rosenrødt.

Nå begynner det å bli krevende for mange kommuner å skaffe boliger til nye flyktninger. Det er rett og slett mangel på ledige boliger. I tillegg fører det store antallet bosatte flyktninger til økt press på tjenester som helse, skole, barnehager og sosiale tjenester.

Økt press betyr økte kostnader. Staten kompenserer ikke for alle disse.

Kommunenes jobb stopper heller ikke med å skaffe nyankomne flyktninger tak over hodet, helsehjelp og midler til livsopphold. Enda viktigere er det å sørge for at flest mulig kan komme seg i arbeid så raskt som mulig. Regjeringens svar er at introduksjonsprogrammet for flyktningene skal bli mer arbeidsrettet.

Det har den ikke fulgt opp med økte ressurser.

Skal dette virkelig bli vellykket, må staten sørge for at kommunene og NAV rustes til å kunne ta denne jobben. Det er nødvendig med flere ansatte ved NAV-kontorene, ressurser til en god, effektiv og yrkesrettet norskopplæring.

Arbeids- inkluderingsministeren sa i et intervju med Kommunal Rapport før jul at hun fryktet at det ville bli vansker med å bosette nok flyktninger i år. Selv om det har buttet imot i enkelte kommuner, ser det altså nå ut til å gå greit.

Statsråden må likevel ikke stoppe der. For det første må hun sørge for at kommunene får nok støtte til at de er villige til å stille opp om det trengs igjen.

For det andre, og minst like viktig: Gjøre dem i stand til å fullføre jobben med å integrere de som de allerede har tatt imot.