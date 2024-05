1.251 medlemmer i fagforbundene Unio og Akademikerne har vært i streik siden fredag. Mandag utvides streiken kraftig.

Ansatte ved flere universiteter og høgskoler streiker. NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge rammes særlig.

Også flere i politiet er tatt ut streik.

Riksmekler Mats Ruland sa torsdag at det kanskje er det vanskeligste statsoppgjøret han har ledet.

Årsaken er at dette ikke alene handler om penger. Det handler om prinsipper og retten til mindre organisasjoner om å inngå egne tariffavtaler.

Det var under Erna Solbergs regjering at det i 2016 ble innført en egen tariffavtale for Akademikerne, som Unio senere gikk inn i.

Høyre går nå ut med støtte til de streikende og hevder regjeringen favoriserer LO og politiserer denne konflikten.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener striden i bunn og grunn handler om å sikre lik lønn for likt arbeid. Og peker på at dersom det er slik at Høyre mener regjeringen favoriserer LO så må man spørre om det likedan var et politisk bestillingsverk og et bevisst mål om å svekke LO i 2016 da Akademikerne fikk en egen tariffavtale.

Vi ser altså en konflikt med klare politiske overtoner. Slike konflikter er vanskelige å løse gjennom lønnsoppgjøret.

For mens Akademikerne og Unio har gått ut i streik, har LO og YS inngått en ny tariffavtale med staten for sine medlemmer.

I helga kom det signaler fra Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) om at hun mener det er grunnlag for videre samtaler, og at hun ønsker partene tilbake til forhandlingsbordet.

Staten må da i så tilfelle komme med klare løfter om at Akademikerne fortsatt kan inngå sin egen tariffavtale.

Det er neppe tvil om at det blant de høyt utdanna i staten er en skepsis til LO og de tette båndene mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet.

Det er også ulike syn på hvordan lønnsfastsettelsen skal skje. LO er tilhengere av sentrale oppgjør der lik lønn for likt arbeid er et bærende prinsipp.

Akademikerne ønsker en langt mer fleksibel og individuell lønnsfastsettelse og at en større del av lønnspotten fordeles lokalt.

At Høyre nå går ut med støtte til de streikende er uvanlig. Som hovedregel velger de politiske partiene å overlate lønnsoppgjøret til partene.

Med det som bakteppe kan dette bli en langvarig konflikt som kan komme til å sette streikeviljen på prøve hos byråkrater og universitetsansatte.