17. mai skal vere ein fest. Ein fest der vi samlar oss til feiringa av grunnlova vår. Ei grunnlov som gav oss sjølvstende som nasjon. Ei grunnlov som gir oss fridom og vern om demokratiet.

Samstundes er nasjonaldagen også ei feiring av våren og fellesskapet. For nokre ei feiring av slutten på 13 år skulegang. Sjølvsagt skal russefeiringa også ha sin plass.

Men dessverre skjer delar av denne feiringa under mørke skuggar for altfor mange unge. Det er ei utvikling vi i fellesskap har ansvar for å snu.

«Vi er reelt redde for overdosedødsfall, alvorlige voldshendelser og voldtekt i dagene fram mot 17. mai», åtvarar kommuneoverlege Alexander Wiig i Ålesund i eit intervju med Sunnmørsposten. Saman med SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggjande Tiltak) Minda Myklebust slår han alarm.

Dei to ser ei urovekkjande forverring av russefeiringa, etter eit fjorår som representerte eit lyspunkt.

Det dei fryktar aller mest er aukande bruk av illegale stoff med risiko for overdosar, større konfliktnivå mellom grupper av russ, fleire tilfelle av grov vald og uønskt seksuell merksemd og fare for valdtekt. Fleire av jentene som festar med russen er mindreårige, sårbare jenter i ungdomsskulealder.

Russefeiringa har lange tradisjonar i Norge. Og like lenge som russen har feira avslutta skulegang, har feiringa blitt møtt med kritikk for bråk, høgt alkoholkonsum og tilfelle av grenseoverskridande handlingar som kasting av egg og måling på husveggar.

Men det som skjer no er noko heilt anna enn i overkant festglad ungdom som øydelegg nattesøvnen for andre nokre få mainetter.

Her snakkar vi om handlingar og haldningar som kan gjere stor skade for ungdom på veg mot vaksenlivet. Det handlar om rusbruk og vald som kan setje liv og helse i fare. Konsekvensane kan svært vere alvorlege for alle offer for vald, valdtekt eller overdosar.

Men også for unge gjerningspersonar som må stå til ansvar for slike handlingar.

Det er særleg urovekkjande at sårbare mindreårige blir introdusert for illegale rusmiddel – frivillig eller under press, eller at dei blir utsette for seksuelle overgrep.

17. mai skal vere ein fest.

Heldigvis er den det for det store fleirtalet, også fleirtalet av russen. Vi har alle eit ansvar for at den blir det for alle. Ein fest som inkluderer og ikkje ekskluderer. Ein fest som alle kan sjå tilbake på med glede. Russen har sitt ansvar for at det blir slik. Alle etatar som driv førebyggjande arbeid må bidra.

Men her må også foreldre og andre vaksne følgje med på kva som skjer, og gi sitt bidrag til eit godt ungdomsmiljø og ei trygg feiring.