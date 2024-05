Regjeringa sitt framlegg om å krevje norsk lønnsnivå på utanlandske cruiseskip, møter motbør. Fleire cruisehamner langs kysten fryktar eit fall i anløp, særleg nordover langs kysten.

Det betyr mindre inntekter til næringslivet og hamnene. Konsekvensen kan bli redusert verdiskaping, færre arbeidsplassar i turistnæringa og mindre pengar til å utvikle hamnene.

Ålesund, Geiranger og Olden er blant hamnene som risikerer å bli råka.

For to år sidan foreslo regjeringa ei særlov som skulle sikre norsk lønn på skip i innanriksfart og offshore. No er dette lagt bort til fordel ei utviding av allmenngjeringslova. Målet og verknadane er likevel stort sett det same.

Sjøfolk på skip som trafikkerer mellom norske hamner skal få norsk lønn.

Slik vil regjeringa hindre sosial dumping i norske farvatn, og samstundes sikre at norske reiarar som brukar norske sjøfolk ikkje skal bli utkonkurrert av skip med mannskap frå lågkostland. Framlegget er no sendt på høyring med høyringsfrist 12. juni.

Slik framlegget er utforma, vil det kunne gi redusert seglingstid, færre anløp på kvar seglas og redusert liggetid i land. Kravet om norsk lønn vil nemleg først slå inn dersom skipet har meir enn 50 prosent av seglasen mellom norske hamner. Det vil derfor lønne seg å redusere tida skipet er i norsk farvatn.

Ålesund er i dag størst på cruise i Norge målt i passasjertal. Geiranger er ein av dei mest cruiseavhengige reiselivsmåla i landet.

Ordførarane Håkon Lykkebø Strand (Frp) i Ålesund og Einar Arve Nordang (H) i Stranda er derfor begge urolege. Nordang hevdar i eit intervju med Dagens Næringsliv at forsøket på å styrke rettane til cruise-mannskapet berre vil føre til færre anløp i Norge. Strand trur taparen blir næringsliv og sysselsetting på land.

Ordførarane har truleg rett. Spørsmålet er berre kor tungt dette skal vege mot andre omsyn. Cruisenæringa har hatt ein enorm vekst i Norge dei siste tiåra. Talet på anløp og passasjerar er fleirdobla, og cruisesesongen er betydeleg utvida.

I fjor hadde norske hamner nær 4.000 cruiseanløp.

Heile 650.000 cruiseturistar hadde Ålesund som mål. Det er meir enn 470.000 fleire enn for åtte år sidan. Dette har gitt stor auke i inntektene til både næringslivet i byen og Ålesund hamn. For hamnebyen Ålesund er dette sjølvsagt både positivt og viktig.

Det treng likevel ikkje kallast ei katastrofe om denne veksten minkar. I alle fall ikkje om vi ser det opp mot arbeidsvilkåra for sjøfolk, konkurransekrafta til norske reiarlag i kystfart og klimautslepp.