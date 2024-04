To statsråder bytter plass, en er ny. Statsminister Jonas Gahr Støre måtte fredag legge ny regjeringskabal, igjen.

Vi ser nå mannskapet Støre håper å gå til valg med om et drøyt år.

Jan Christian Vestre er nok den av de tre vi får høre mest fra. At Støre nå tiltror han det krevende, men prestisjetunge vervet som helseminister, gjør at Vestre peker seg ut som den mest åpenbare arvtakeren den dagen Støre velger å trekke seg som partileder.

Men da må Vestre håndtere rekken av utfordringer som venter når han nå tar over styringen av norsk helsevesen.

Tilgang på fagfolk, samhandling mellom tjenestene og folks forventninger om et likeverdig helsetilbud over hele landet er utfordringer Vestre får i fanget fra første dag.

Han kan få god bruk for sin entusiasme, energi og tilbøyelighet til ordflom i møte med disse oppgavene.

I Nærings- og fiskeridepartementet skifter også hattene. Cecilie Myrseth flytter fra fiskerietasjen og opp til næringsavdelingen, mens Marianne Sivertsen Næss fra Finnmark kommer ny inn og overtar kontoret til Myrseth.

Næringsministeren og fiskeriministeren er to statsråder som jobber tett sammen og deler embetsverk. At det er politikere fra Troms og Finnmark som nå bestyrer dette store departementet vil vi tro mange langs Vestlandet hever et øyebryn over.

Vestres jobb som næringsminister har det siste året i stor grad vært å forsøke gjenoppbygge tilliten mellom næringslivet og regjeringen etter de voldsomme dragkampene om lakseskatt og økt formuesskatt.

Dette har blitt sett på av Ap-ledelsen som et viktig grep med tanke på valget neste år. Nå er det Myrseth som skal videreføre den linjen.

Rammebetingelsen for laksenæringen og formuesskatten er to temaer som er svært sentrale i det politiske ordskiftet på Vestlandet og som sterkt opptar næringslivet her.

Om Myrseth, gitt det hun har gjort som fiskeriminister, er den rette person til å bygge opp igjen tilliten mellom regjeringen og store deler av næringslivet langs kysten har vi vår tvil om.

Skifte av fiskeriminister satte etter det vi skjønner fart i arbeidet med å skape enighet om kvotemeldingen.

Det brede kompromisset Stortinget klarte komme fram til gir Sivertsen Næss en enklere start i statsrådsstolen.

Dette er åttende gangen Jonas Gahr Støre har endret mannskap som følge av at statsråder har måtte gå av.

Møre og Romsdal hadde ingen kandidater som rakk opp da Støre dannet sin regjeringen i 2021.

Etter åtte endringer kan vi konstatere at det gjelder fortsatt.

Det bør være et tankekors for fylkeslagene til Ap og Senterpartiet.