Avinor er i økonomisk krise. Det statlige lufthavnselskapet har ikke maktet å reise seg etter pandemien.

Nå må det etter alt å dømme kraftige grep til for å sikre selskapets framtid. Det vil etter alt å dømme bety dyrere flyreiser.

Avinor AS er et 100 prosent statlig selskap eiet av Samferdselsdepartementet.

Selskapet driver 43 flyplasser. Klart største av disse er Gardermoen. Alle de fire flyplassene i Møre og Romsdal er drevet av Avinor.

Totalt fløy 44 millioner passasjerer via Avinors flyplasser i 2022.

Avinor utfører også oppgaver for forsvaret, politiet, tollvesenet og de har ambulanseberedskap.

Dette er et selskap som drifter en helt vital del av landets infrastruktur.

Omfattende utbygginger på flere av landets flyplasser de siste årene gjør at Avinor i dag må betjene en gjeld på rundt 34 milliarder kroner. Egenkapitalen i selskapet er på rundt 13 milliarder.

Problemene ligger i Avinors regnskaper. Eiendeler, altså flyplassene og infrastruktur tilknyttet dem, har en bokført verdi på 47 milliarder kroner.

Avinor-ledelsen mener disse verdiene må skrives ned dersom ikke veksten i flytrafikken tar seg opp. Verdien av en flyplass gjenspeiler seg i hvor mange som bruker den. En nedskriving kan føre til at store deler av egenkapitalen i selskapet blir borte. Da er i realiteten selskapet konkurs.

At Avinor går konkurs skjer ikke. Det vil en aldri tillate så lenge selskapet er heleid av staten.

Men tallene viser at Avinor må tilføres mer inntekter. Pandemien ser ut til å ha påført luftfartsbransjen et varig svekket trafikkgrunnlag.

En kraftig økning i billettprisene i kombinasjon av stadig mer bruk av videokonferanser gjør at færre flyr, sammenlignet med tiden før pandemien.

Selskapet selv anslår at det i første omgang dreier seg om å øke inntektene og kutte kostnadene i størrelsesorden en milliard kroner.

Regjeringen legger nå på bordet tiltak som blant annet medfører at flyselskapene må betale høyere avgifter. Videre øke andre statlige tilskudd til Avinor og tillate salg av avgiftsbelagte varer i taxfreebutikkene.

At Avinor må sikres økonomisk tror vi ikke det er noen som er uenige i.

Modellen med at de seks-sju største lufthavnene er med å finansiere rekken av flyplasser som går med underskudd er en fornuftig måte å sikre et flytilbud over hele landet.

Debatten er allerede i gang om det kan gjøres ved hjelp av økte avgifter som igjen vil ramme de reisende.

Vi tror ikke en kommer unna at dette må skje gjennom et spleiselag der både staten, flyselskapene og flypassasjerene bidrar.

Det vil sannsynligvis bety noe dyrere flybilletter.

En pris vi bør være villig til å betale for å opprettholde et godt flytilbud over hele landet.