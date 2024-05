Aldri tidlegare er det rekruttert så mange fastlegar på eitt år som i fjor. Samstundes er det færre som flyktar frå fastlegeordninga enn dei siste to åra. I alt fekk 60.000 fleire fastlege i fjor.

Ei slik positiv utvikling er svært etterlengta.

Fastlegeordninga har i fleire år hatt stø kurs mot krise. Fjoråret er det første teiknet på lenge på at det er råd å unngå havari.

Fastlegeordninga vart innført i 2001. Den skulle gi alle rett til ein fast allmennlege. Kommunane fekk ansvaret for å sørgje for dette, anten med kommunalt tilsette legar eller med avtalar med privat næringsdrivande legar.

Kommunane har fått stadig større problem med begge delar.

Det starta først med små kommunar i distrikta som sleit med å rekruttere og behalde legar. Så har problema forplanta seg til større og meir sentrale kommunar. Fleire og fleire kommunar må løyse floken med kostbar innleige av vikarlegar frå byrå.

Og stadig fleire innbyggjarar har i realiteten blitt sett utanfor heile fastlegeordninga – i alle fall slik den var tenkt å vere. I fjor sommar stod nær 230.000 utan fastlege. Talet som står på venteliste for å skifte fastlege har også eksplodert, frå 85.000 i 2018 til 350.000 i fjor.

Og 2018 var eit år då ein allereie snakka høgt om fastlegekrise.

Nesten halvparten av Norges innbyggjarar bor i ei kommune utan opne fastlegelister, og har i praksis svært små sjansar til å skifte lege.

Kontrasten til då idéane frå då ordninga vart etablert er enorm.

Innbyggjarar på lister utan fast lege i fjerde kvartal.

Men no kan det altså vere lysning i sikte. Ein rapport frå Oslo Economics og Universitetet i Oslo fortel at fleire legar søkjer seg til yrket. Det var i fjor ein netto tilvekst av fastlegar. Talet som seier dei vil slutte er også redusert. Det syner at tiltaka som er innført, har hatt ein positiv effekt.

Tiltak som både den sitjande regjeringa og Solberg-regjeringa har sett i verk har som mål å redusere arbeidsbelastninga til legane og styrke den økonomiske situasjonen. Det er også gitt auka finansiering til å opprette fleire rekrutteringsstillingar.

Kommunane har også gjort ein stor innsats for å finne ordningar som er særleg tilpassa lokale tilhøve. Fleire legar blir også tilsette i kommunale stillingar i staden for å måtte ta kostnaden med å etablere eller kjøpe eigen praksis.

Fastlegeordninga er ein berebjelke i det norske helsevesenet. Det er derfor svært gledeleg at vi no kan sjå lyspunkt. Vi må likevel ikkje la oss lure til å tru at vi kan avblåse alarmen. Det er altfor mange som manglar fastlege i dag, og avstanden til den opphavelege idéen bak ordninga er stor.

Berebjelken knakar framleis.

Det er for tidleg å avblåse krisealarmen.