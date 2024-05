Krisen i fylkesøkonomien stikker langt dypere enn de tilløpene til dramatikk vi har sett de siste månedene for å få på plass et budsjett for inneværende år.

Økonomien er så skakkjørt at det nesten ikke er til å begripe.

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak legger nå fram en sak til fylkestinget om det økonomiske handlingsrommet de neste fire årene.

Det er dyster lesning for politikere som skal stille til valg i 2027.

Det framstår nærmest ubegripelig at fylkespolitikerne skal klare å forhindre at Møre og Romsdal blir det første fylket som settes under statlig administrasjon.

Dyrere og dårligere ferjetilbud, dyrere og dårligere busstilbud og flere videregående skoler i fylket legges ned – det synes å være uunngåelige tiltak om en skal få fylkesøkonomien på fote igjen.

Det som venter er reduserte inntekter fra kollektivtrafikken. 80 millioner i økte kostnader tilknyttet Nordøyvegen, 90 millioner i økte kostnader ved de videregående skolene og nær 30 millioner i ny husleie ved Campus Kristiansund, for å nevne noe.

Alt dette må dekkes inn.

I tillegg må låneopptak på til sammen 1,6 milliarder kroner stoppes for å få kontroll på de galopperende rente- og avdragskostnadene.

Om ikke er sparekontoen brukt opp ved utgangen av 2026. Da er statlig administrasjon neste stopp.

Så kan en stille spørsmål om hvordan en har havnet her.

Hovedgrunnen er at flertallet i fylkestinget, fordelt over alle parti, ikke har evnet å si nei. Alle har kjempet for sin veg og sin skole. Så har en inngått allianser med løfter om at dersom du støtter meg, så støtter jeg deg i neste runde.

Slik har vedtak om store investeringer kommet på løpende bånd.

Og alt er finansiert med nye låneopptak.

Nordøyvegen er en del av dette. Gigantprosjektet til 5,5 milliarder kroner svir nå kraftig i fylkesbudsjettet.

Men Nordøyvegen alene hadde ikke vært problemet dersom politikerne hadde evnet til å si nei til andre prosjekter.

Men det har ikke skjedd.

Parallelt med Nordøyvegen har fylket brukt langt over en milliard på nytt kulturhus og campus i Kristiansund. En har brukt snart en milliard på ny storhall i Spjelkavika og en bruker nesten en milliard på ny bru til Nerlandsøya.

I tillegg har en brukt store beløp på å ruste opp videregående skoler i blant annet Molde. Listen kunne vært lengre.

Underveis har det kommet klare advarsler fra fylkesadministrasjonen. De har ikke gjort inntrykk.

Nå er lånefesten i fylket slutt. Fylkestinget sitter fast i en hengemyr det skal bli vanskelig å komme ut av.

Tidligere statsminister Jan P. Syse sa en gang: «Vi politikere er ofte mot summen av alt vi er for».

Det var kloke ord som fylkespolitikerne bør merke seg.