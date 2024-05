For noen uker siden vedtok Stortinget meldingen om sjølforsyning og inntektsmuligheter for jordbruket. At Senterpartiet og Ap gikk til Høyre for å flertall for meldingen, skapte sinne blant bøndene og bondedemonstrasjoner over hele landet.

Bare noen uker senere står lederne av Bondelaget og Småbrukarlaget og skryter av staten og regjeringspartiene som følge av at det er oppnådd enighet i jordbruksforhandlingene.

Kravet fra bøndene var 3,9 milliarder kroner, mens tilbudet fra staten var på drøyt 2,6 milliarder i økte inntekter til landbruket.

At en til slutt endte på en avtale om tre milliarder kroner mer til landbruket snudde stemningen fra knytta never til godslige smil.

Avtalen medfører at det beregna inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper reduseres med minst 60.000 kroner.

Det er et betydelig løft.

Begrunnelsen for å bruke så store penger over statsbudsjettet til landbruket er behovet for økt matberedskap og større grad av selvforsyning i en urolig tid.

I seg selv gode argumenter, men samtidig argument som vi ser lite igjen av i måten avtalen er innrettet.

Melkebøndene framstår som vinnerne i årets oppgjør.

Når det gjelder melk er vi ikke bare selvforsynt. Vi er til tider overforsynt. Forbruket av drikkemelk faller hvert år og vi har til tider for mye melk.

Men her byttes argumentet om økt sjølforsyning ut med behovet for inntektsutjevning.

Omtrent det samme gjelder på kjøtt. Ifølge en NIBIO-rapport om norsk selvforsyning av matvarer produserer vi 91 prosent av det kjøttet vi spiser.

Det er altså fint lite å hente på økt selvforsyning ved å satse anda mer på kjøttproduksjon, men her brukes argumentet om behov for et landbruk over hele landet.

Det som drar selvforsyningsgraden ned er produksjon av grønnsaker, frukt og bær.

Her ligger vi, dels av klimatiske årsaker, svært lavt. Men NIBIO-rapporten peker på at det er fullt mulig å øke produksjonen innen dette feltet betydelig.

Men i kampen om de store pengene i landbruksoppgjøret når det ikke fram. Selv om en omprioritering fra melk og kjøtt til frukt og grønt er det som i sum ville styrket sjølforsyningen med mat.

At etterspørselen etter rødt kjøtt og melk går ned, mens salget av grønnsaker, frukt og bær går opp, synes ikke gjøre stort inntrykk på organisasjonene i landbruket som i stor grad er dominert av melkebønder.

Nå skal avtalen til Stortinget. Der er det ingen tradisjon for å gjøre endringer i ferdig framforhandla jordbruksavtaler.

Bønder som gjør våronna litt gladere til sinns, er godt nytt for Senterpartiet.