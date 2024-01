Store nedbørsmengder vil stille helt nye krav til rassikring av veger og håndtering av store mengder vann. Fjoråret ble preget av ekstremvær og store naturskader.

Meteorologisk institutt har oppsummert været. Globalt opplevde vi i fjor en rekke store flommer, tørke og enorme skogbranner.

I Norge ble ekstremværet «Hans» den mest kostbare enkelthendelsen vi noen gang har hatt når det gjelder naturskader.

I løpet av fjoråret sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut 124 jordskredvarsler og 174 flomvarsler på gult, oransje eller rødt nivå.

Året startet med oversvømmelser og sørpeskred, på slutten av sommeren kom ekstremværet Hans og mot slutten av året traff det som betegnes som en atmosfærisk elv Vestlandet.

Det nye året har som kjent startet med at Sørlandet er rammet av et voldsomt snøvær.

Alt dette henger ikke nødvendigvis sammen med klimaendringer. En skal være påpasselig med å skille mellom vær som skifter fra dag til dag og klimaendringer som strekker seg over mange tiår.

Men både meteorologene og klimaforskerne er enige om at en god del av de endringene vi ser i været skyldes menneskeskapte klimaendringer. En del av dem er kommet for å bli.

Det gjelder blant annet økte nedbørsmengder i kombinasjon med at nedbøren blir mer intens. Det vil si at en får langt større mengder regn eller snø på kort tid.

Dette skaper helt nye utfordringer. Vi ser nå at det kommer ras på steder som tidligere ble ikke ble regnet som rasfarlige.

Derfor må vi også få fart i arbeidet med å tilpasse oss den nye værsituasjonen. Mye av dette arbeidet ligger hos kommunene og fylket.

Et søk i nyhetsbildet i vårt område viser et stort antall saker som dreier seg om steinsprang, jordskred, sørpeskred og snøras koblet til situasjoner med store nedbørsmengder. Dette skaper stor utrygghet i hverdagen til mange som er nødt til å ferdes i områder med rasfare.

Og de områdene er det mange av i vårt område.

I 2019 ble det kartlagt et behov på over 70 milliarder kroner for å rassikre riks- og fylkesvegene her i landet. På statsbudsjettet for neste år er det avsatt en milliard kroner som rammetilskudd til fylkene for skredsikring av fylkesvegene.

Med et slikt nivå på bevilgningene vil det gå evigheter før en er i mål med helt nødvendige rassikringstiltak.

Vi må fortsatt arbeide for å forhindre at klimaendringene blir for store. Samtidig må vi på et helt annen måte enn hva vi har gjort fram til nå, få fart i arbeidet med å tilpasse oss de klimaendringene som er kommet for å bli.

En langt sterkere satsing på rassikring av vegnettet er et av flere helt nødvendig tiltak.