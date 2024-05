Når skolene skal flagge bør ikke være opp til den enkelte rektor. Heller ikke en beslutning som tas på administrativt nivå i kommunen. At spørsmålet om det skal flagges med Pride flagget ved skolene i Ålesund nå kommer til politisk behandling er derfor helt riktig. Rådet til skolene bør være at de heiser flagget.

Regnbueflagget symboliserer fellesskap, likeverd, menneskeverd, og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet. Flagget har de siste 30 år blitt et verdenskjent symbol for rettighetene og frigjøringskampen for de skeive.

Juni er den internasjonale pride-måneden. Mange steder i verden heises regnbueflagget. Flagget ble første gang heist i San Francisco i 1978. Etter den tid har det skapt glede, debatt og opprør. Det henger sammen med at bruken av flagg er et sterkt symbol.

Det er en viktig påminnelse til oss alle om den kampen homofile, lesbiske og transpersoner har stått i gjennom mange tiår for å få aksept for å være den de er. Det hersker dessverre fortsatt en oppfatning om at flagget også er en støtte til organisasjoner som Fri og deres ulike politisk meninger. Det er en misforståelse.

Utfordringen for mange som er kritiske til regnbueflagget er nettopp forbindelsen mellom Pride og organisasjonen Fri, som har kontroversielle standpunkt rundt for eksempel sexkjøp, polygami, surrogati og kjønnsidentitet. Slike politiske spørsmål skal det alltid være rom for å diskutere. Men å heise regnbueflagget er ikke det samme som å støtte disse standpunktene.

Bruken av flagget er en markering av respekt, toleranse og uttrykk for alles rett til frihet. Det er uttrykk for et sett med verdier som det er viktig at liberale demokratier slår ring rundt. Ved å bruke flagget viser vi at vi stiller oss bak disse grunnleggende rettighetene. Vi vet at for mange i det skeive miljøet er denne aksepten og støtten viktig.

Det er i dag kun tre år siden et bredt flertall på Stortinget endret flaggloven slik at det ble tillat å bruke andre flagg enn det norske og det samiske på kommunale flaggstenger.

Vi skal bare tilbake til 2017 før Bygde-Pride ble startet i Ørsta og Volda og hadde sin første festival i 2018.

De skeive har vunnet mange viktige kamper de siste årene. Men for mange har det personlig vært en lang og svært tøff kamp de har stått i.

Vi ser dessverre fortsatt altfor mange eksempler på hets og trakassering. At pride-flagg blir fjernet og brent er en del av det.

En polarisert debatt der ytterliggående krefter på begge sider får dominere diskusjonene i det offentlig rom er ingen tjent med.

Da er det klokt å ha noen samlende felles kjøreregler.

Et bredest mulig politisk vedtak om hvordan pride-flagget skal brukes ved skolene vil være et bidrag til det.