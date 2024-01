NHO-sjefen mener at det går for altfor sakte med norske klimakutt. Han mener at vi må kutte raskere og bygge ut fornybar kraft i større tempo. Ikke bare for å nå norske klimamål, men også for å trygge norske arbeidsplasser.

Det er liten tvil om diagnosen. Vi henger langt etter våre naboer og viktigste konkurrentland målt i klimakutt de siste 10 åra.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har også helt rett i at 2024 må bli et handlingens år. Det er større grunn til å stille spørsmål ved resepten han skriver ut.

Statlige subsidier er ikke svaret på alt som er vanskelig.

I dag avholdes NHOs årskonferanse. Rundt 1.300 deltakere tropper opp i Oslo Spektrum til en konferanse som blant annet setter søkelys på hvordan Norge skal sikre grønn konkurransekraft.

Tempoet i klimakuttene er en side av den problemstillingen. Den andre siden av dette er tilgang på fornybar kraft og etablering av nye, grønne næringer.

Tallenes tale er klare.

Norge er en sinke når det kommer til klimakutt sammenlignet med land som Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland. Der Norge kuttet drøye fire prosent mellom 2010 og 2020, kan Storbritannia skilte med rundt det tidoble.

Europas økonomiske lokomotiv, Tyskland, klarte i samme periode å redusere sine klimautslipp med 35 prosent. Sverige, Danmark og Nederlands utslipp ble kuttet mellom tre og fire ganger så mye som de norske.

Og ser vi på svenskenes industriløft basert på fornybar energi og nye, grønne næringer, er det tydelig at vi henger etter i kappløpet om framtidas arbeidsplasser.

Handling er nødvendig. Vi har kanskje kommet langt i elektrifisering av bilparken, ferjer og etter hvert bybusser og annen kollektivtransport, men det monner så langt for lite. Gevinstene av norsk havvind-, hydrogen- og karbonfangst-satsing ligger ennå et stykke fram i tid.

Almlid mener potensialet er stort, men etterlyser mer offentlig risikokapital og nye offentlige ordninger som kan mobilisere og sette fart i private investeringer i nye, grønne næringer.

Han får kontant svar fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

«Nå er NHO aller mest opptatt av å jakte subsidier for de få», sier hun til Aftenposten. Hun advarer mot et subsidierace der skattepenger fra lønnsomme bedrifter blir brukt til større og større subsidier til ulønnsomme næringer.

Det er en tilbakemelding NHO og regjeringen bør ta inn over seg.

Regjeringen må selvsagt bruke økonomiske insentiver, blant annet i skatte- og avgiftspolitikken, for å få fart på omstillingen. Det er imidlertid langt fra det samme som å dele ut sugerør til varige subsidier.

Næringslivet må i størst mulig grad omstille seg ved hjelp av egne muskler.