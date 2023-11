Her i distriktet er vi godt kjent med reversering av Haram kommune. Nå står nye Kristiansand kommune for tur. Selv om lokalpolitikerne der ikke vil ha reversering, står regjeringen klar til å skille ut Søgne og Songdalen. Prislapp: Nærmere en halv milliard kroner.

Det var stortinget som vedtok tvangssammenslåing her. Men nå er lokalpolitikerne enige om at de ikke ønsker skilsmisse. Derfor endrer regjeringen loven, slik at staten selv kan arrangere folkeavstemning. Dermed overkjører Senterpartiet og Arbeiderpartiet lokale politikere, støttet av SV og Rødt. Politikerne i Kristiansand er i harnisk.

Dette er en utrolig trist sak. At regjeringen endrer spillereglene, overstyrer lokaldemokratiet, ikke lytter til sine egne lokalpolitikere og vil bruke nærmere en halv milliard kroner på reversering, er rett og slett skremmende. Arbeiderpartiet står nok en gang igjen som den store taperen.

Disse reverseringssakene er spesielt tragisk for Arbeiderpartiet. Jeg er ikke i tvil om at disse sakene har bidratt sterkt til at partiet har hatt tilbakegang – selv om partiledelsen utad mener at dårlige tall skyldes en krevende tid, retorikk, kommunikasjonsvansker og at velgerne ikke forstår sitt eget beste.