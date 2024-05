De gjør bare jobben sin med å sikre at barn og unge får det som de har blitt lovet.

Saken er:

Stallane AS kjøpte tomten på Øvre Utstillingsplass fra Ålesund kommune for 1 krone i 2018.

Kjøper forpliktet seg i avtalen til å bygge badeanlegg i tillegg til boligprosjektet, samt tilbakeføre og gjøre tilgjengelig området som var regulert til lek.

Før bygging av Bybadet var flere, blant annet Statsforvalteren, tydelig på at det skal oppføres basketkurver som erstatning for basketballbanen som lå der før.

Ungdommer selv, gjennom elevrådet på Aspøya skole, ønsket basketkurver som erstatning for basketballbanen som utbygger måtte fjerne ved utbyggingen.

Basketkurv langt unna risikoområde

Da planene for området rundt Bybadet ble utarbeidet, nevnte verken utbygger eller arkitektkontoret som laget planene, noe om risiko for liv eller helse ved å sette opp en basketkurv. Det er heller ingen rapporter eller uttalelser som vurderer konkrete risikoelement ved å ha en basketkurv på området. Det er dessuten ikke krav om å sette opp basketkurven nær området utbygger beskriver som «livsfarlig». Basketkurven kan plasseres langt unna dette risikoområdet. Uansett kan det settes opp nødvendig sikring.

Talerør for innbyggerne

De ansatte i kommunen følger her opp at utbygger faktisk gjør det de politisk vedtatte planene sier at de skal gjøre, med lekeplasser, lekeapparater og basketballbane med basketkurver.

Kommunens ansatte bør heller roses for å orke å følge opp denne typer saker – istedenfor å bli nedverdigende omtalt som «trebukker». For hvem skal tale barn og unges sak når det gjelder lekeplasser og friområder, om ikke kommunen gjør det?

Kommunen har gitt et varsel om pålegg til utbygger om å utføre det som er planlagt på området. Det kan utbygger selvsagt klage på.

Respekt

Ålesund kommune er vant til å stå i kritiske søkelys fra både media og andre. Men, vi bør kunne forvente at våre ansatte blir behandlet med respekt og at det opptres med saklighet, selv om man vil rette kritikk. Å komme med kallenavn som «trebukker» på kommunal ansatte hører ingen plass hjemme. Kommunalt ansatte ønsker å bidra til å skape gode tjenester for innbyggerne, og i denne saken,

sørge for at barn og unge får det som de er lovet. Og er det en stemme som mangler i Sunnmørsposten sin sak fra 16. mai så er det barna og ungdommens stemme. Kanskje det bør være en oppfølgingssak?