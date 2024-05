Denne veka skal Sykkylven og Stranda kommunar vurdere Storfjordsambandet si konseptvalutgreiing (KVU). Den uavhengige utgreiinga konkluderer med at fjordkryssinga kan ha eit vesentleg nyttepotensial og positive ringverknader, og eit konsept det kan lønne seg å jobbe vidare med.

Fjordkryssinga kan bli eit samfunnsøkonomisk lønnsamt prosjekt gjennom kostnadsoptimalisering, men ein av dei viktigaste kostnadsdrivarane i løysinga som vurdert, er seglingshøgda til skipspassasjen.

Storfjordsambandet anbefaler å arbeide vidare med kryssinga av Storfjorden. I det vidare arbeidet prioriterer vi å forankre behovet for fjordkryssinga, og å utforske fleire moglegheiter for å kostnadsoptimalisere konseptet.

Vil kommunane ha fjordkryssinga? Kan vi utforske behovet og kravet om at store cruiseskip må kunne passere? Kan vi utforske metodikk og framtidige løysingar som kan tilfredsstille krav til seglingshøgde og ei realistisk samfunnsøkonomisk løysing?

Storfjordsambandet vil ta endeleg stilling til om prosjektet skal gå vidare med desse prioriteringane, og om vi bør gå vidare mot KS1 (jamfør fylket si prosedyre for prosess og kvalitetssikring av sjølvfinansierande prosjekt) etter at kommunane har gitt sine svar.

Om kommunane ser behovet for fjordkryssinga, og om der er vilje til å utforske moglegheitsrommet, vil vi jobbe vidare med det før ein eventuell KS1 vert starta opp. Prosjektet vert ikkje lagt fram for avgjerd i samferdselsutvalet i fylket før etter at KS1 er gjennomført, men veg-eigaren Møre og Romsdal fylkeskommune vert invitert med i dialogen undervegs.

Dagens ferjeløysing, 0-alternativet, er ei dårleg løysing som vi ikkje vil arbeide vidare med. Dagens vegnett svekker moglegheitene regionen har til å styrke konkurransekrafta i nasjonal samanheng.

I anbefalingane i KVU-en vert det lagt vekt på at optimalisering av konseptet vil innebere å redusere bruhøgda, då dette er ei av de viktigaste kostnadsdrivarane i noverande løysing. Det er naturleg å vere skeptisk om dette vert framstilt som den einaste løysinga, og Storfjordsambandet vil arbeide vidare for å vareta interessene til alle næringar.

Storfjordsambandet følger fylkeskommunen si prosedyre for realisering av sjølvfinansierande prosjekt. Prosjektet kan realiserast om vi kan prove at det kan finansierast utan å påverke fylket sin kontantstraum. Men uansett kor smarte vi er, vil det verke inn på økonomien til fylket på ein eller annan måte.

Eitt av dei største hindera for alle fylkeskommunale samferdselsprosjekt er at Møre og Romsdal fylkeskommune har store økonomiske utfordringar. Det er lenge til vi og dei andre som står i køen kan stikke spada i jorda.

I ny Nasjonal transportplan vrir regjeringa innsatsen i retning drift, utbetring og vedlikehald. Store vegprosjekt vert skuva på for å frigjere handlingsrom til fleire og mindre prosjekt i heile landet, og det er truleg lite å hente på å vende seg til samferdselsministeren for å kome i gang.

Med dagens framdrift på avgjersle om bygging av statlege og fylkeskommunale samferdselsprosjekt trur Storfjordsambandet at ein kan ta tida til hjelp. Då må vi vere klare – og først i køen når moglegheitsrommet opnar.