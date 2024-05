Sunnmørsposten skriv på leiarplass at den økonomiske krisa i fylkeskommunen ikkje er til å begripe.

Dette er ikkje vanskeleg å begripe, verken for Sunnmørsposten eller for andre.

For få år sidan var vidaregåande skular desidert største driftsområdet i fylket, med ca. 55 prosent av budsjettet, og samferdsel hadde ca. 37 prosent av budsjettet. No er dette snudd totalt på hovudet, der samferdsel har over 50 prosent av budsjettet og vidaregåande skular ca. 35 prosent.

Grunnen til dette er at det desidert største ferjefylke i landet, og eit stort samferdselsfylke, får rett i «kardangen» dei ekstremt høge drivstoff- og straumprisane, samt galopperande rentenivå med dagens regjering.

Driftskostnadene har gått rett til himmels og alle ferjekontraktar og funksjonskontraktar innan samferdsel har blitt ubegripeleg høge, og har auka med mange hundre millionar kroner per år.

Vist har fylket invester mykje, og det er no liten tvil om at bremsene må på. No må også absolutt alle område i fylkeskommunen, som er « kjekt å ha» kuttast.

Derfor kuttar fleirtalet i fylket no dyre og unødvendige prosjekt, til mange titals millionar kroner pr. år.

Berekraft ditt og berekraftig datt blir kutta, likeins blir fylkesadministrasjonen kraftig rasjonalisert, der ca. 55 stillingar må gå. Det same med haugevis av selskap som fylket har sløsa vekk titals på titals av millionar av kroner per år på.

Så har rammene til fylkeskommunen aldri vore verre for Møre og Romsdal frå ei regjering enn no med dagens Ap og Sp regjering.

Berre i år fekk vi meir enn 70 millionar kroner mindre enn løns- og prisveksten, og må kutte ytterlegare. For 2025 held fram regjeringa og kutte i overføringane til vårt fylke, no også kutt innan samferdsel.

Dette, i lag med skyhøg rente, fører til at vi ganske sikkert må fortsette med kraftig rasjonalisering av fylkeskommunen, og vi blir sikkert nøydd til å utsette mengder med nye investeringar.

Likevel vil både vidaregåande skular og ferjedrift, samt vedlikehald av vårt vegnett, prioriterast høgt.

Sunnmørsposten sin leiar, og den som har skrevet dette, veit så inderleg vel at dersom det framleis hadde vore ei borgarleg regjering, ville mykje av galskapen vi ser av kostnadsgaloppen på det meste ha vore total annleis.

Visst veit eg at dei fleste journalistar er «raude» og vist veit eg at det er vanskeleg å skrive om grunnlaget som no medfører konkursar på konkursar blant vårt næringsliv, og der lommeboka til næringslivet og folk flest vert loppa av Støre og Vedum. Skriv litt om dette dokke i Sunnmørsposten og journalistar generelt.

Dette rammar sjølvsagt også no offentleg forvaltning i kommunane og fylkeskommunen, og hadde rentenivået og kostnadsnivået som var med borgarleg styre av landet vore gjeldande no, hadde vi ikkje høyrt eit pip verken frå leiaren i Sunnmørsposten eller andre.

Vi tar vårt ansvar i Fylkestinget og skal gjere så godt vi kan, men rett skal vere rett. Vi har overtatt ei "branntomt" her i fylket frå Ap og Sp, og det ser faktisk ut til at desse partia har som strategi å utarme Møre og Romsdal mest mogeleg, også i regjering.

Kva logikk og strategi dette er frå Ap og Sp veit ikkje eg, men no skal det tydelegvis vere vanlege folks tur til å få lommeboka loppa. Sjølv i nyleg framlagt forslag til ny NTP (Nasjonal transportplan) frå regjeringa, er Møre og Romsdal totalt skvisa.

Dette, og resten av galskapen som dagens regjering med Ap og Sp driv med, er slett ikkje mogleg å begripe!