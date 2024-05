Boligen har fått en betydelig oppgradering de seneste årene med blant annet innlagt nytt elektrisk anlegg, VVS har rør i rør, nye vinduer og verandadører, nytt tak, bordkledning og isolasjon i tillegg til renovering innvendig. Boligen går over flere etasjer.

Huset ligger foreløpig i et stille rolig strøk som har en nydelig utsikt utover både fjell og sjø.

Kommer huset for salg vil derimot kjøper kunne nyte speilblanke gondoler som raser forbi huset opp og ned fjellsiden, da ikke alle synes at utsikt over fjell og sjø er så vakkert. Gondolene kan i tillegg ta litt av solen på fine sommerdager, så her har kjøper store muligheter til å få redusert solkrembudsjettet sitt. I tillegg til det deilige fraværet av utsikt og sol, vil det også kunne forekomme litt søvndyssende koselig støy fra gondolene og tauverket som brukes i anlegget.

Den koselige susen som vinden lager mot vaierne, kan minne om livet i en seilbåt når vinden slår inn mot tauverket. Kjøper vil føle seg som i skjærgården en fin og litt vindfull sommerdag, og pussig nok her oppi fjellsiden har vi også måser som flakser rundt og hyler etter mat fra morgen til kveld, akkurat som i skjærgården, så er du en sjøulk vil du kunne føle deg hjemme her.

Skulle ikke kjøper være så interessert i dyrelivet rundt boligen, så ligger boligen i umiddelbar nærhet til Sulafjellet. Dyrelivet på Sulafjellet reiste med første buss til Åndalsnes og tog videre til Gardermoen, og derfra fløy de videre til et område der de kunne leve i forholdsvis uberørt natur, da gondolbyggingen startet. Så kjøper kan være trygg på at ingen dyr vil plage hen der.

Kjøper trenger heller ikke å investere i dyre fjellklær og fjellsko, da det går helt fint å flytte seg rundt omkring på fjellet i lakksko og dress på fin og jevn betong, uten å snuble i livsfarlige tuer og mosedotter.

Boligen har som nevnt 300 m² og har 4 bad, 3,5 kjøkken og mulighet for minst 10 soverom. Dette er selvfølgelig ikke nok til å kunne ta imot alle arbeiderne som vil komme flokkende til på grunn av gondolen, men det vil i hvert fall kunne hjelpe 15–20 stk. til å kunne få seg et lite krypinn.

Boligen kan byttes i en tomannsbolig av respektabel kvalitet, som selvfølgelig må ligge i en kommune der de folkevalgte klarer å ivareta innbyggernes ve og vel uten å være avhengig av en taubane, og at innbyggerne der klarer å være uenig i en sak uten at de går fullstendig «bananas» og angriper hverandre med ord og skaper splid.

Prisantydningen for disse 300+ m 2 er på ca. 10–12 millioner, men med alle fordelene boligen og området rundt kan gi, tenker vi å legge oss på 13+ mill.

En eventuell kjøper må kunne vise til tilfredsstillende økonomi, samt en fersk legeerklæring som viser at vedkommende er ved sine fulle fem og kan disponere økonomien sin som hen selv vil.

Forkjøpsrett:

Gondolbaneentusiaster, selvfølgelig til langt over takst.

Felleskostnader inkluderer:

Fantastisk utsikt til gondolene som svever så flott forbi eiendommen og fjerner den ekle naturlige utsikten.

billmrk@dkjeforseint.no