«En himmel full av stjerner. Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske mer?» sang Lillebjørn Nilsen, men hans røst nådde kanskje ikke Ålesund?

Jeg er selv homofil og vokst opp i Ålesund. Jeg vet hvordan det er å føle seg annerledes, ensom og redd i en by som ikke aksepterer deg for den du er. Jeg vet også hvordan det er å finne styrke, glede og håp i et fellesskap som omfavner deg for den du er. Det fellesskapet er pridemiljøet, som har gitt meg og mange andre regnbuebarn en stemme, en identitet og en familie.

Derfor blir jeg så skuffet og sint når jeg hører at skolene i Ålesund ikke vil flagge med prideflagg under pridemarkeringen. De sier at de vil være nøytrale og ikke ta stilling til politiske eller religiøse spørsmål. De sier at de vil jobbe for mangfold på andre måter, som å ha temadager, foredrag eller aktiviteter for elevene.

Men dette holder ikke mål. Å flagge med prideflagg er ikke å ta stilling til politiske eller religiøse spørsmål, men til menneskerettigheter og menneskeverd. Det er ikke noe som kan være nøytralt eller upartisk om. Det er ikke noe som kan erstatte eller kompensere for det visuelle symbolet som har en sterk historisk og emosjonell betydning.

Jeg håper at skolene i Ålesund skal lære av Lillebjørn Nilsen og hans sang «Barn av regnbuen». «Barn av regnbuen» har blitt et symbol på motstand mot hat, vold og diskriminering. I 2012, etter terrorangrepet på Utøya, sang tusenvis av mennesker denne sangen for å vise sin støtte til ofrene og deres pårørende. Lillebjørn Nilsen har skrevet og sunget mange sanger om kjærlighet, frihet og toleranse. «Barn av regnbuen» handler om at vi alle er like verdifulle, uansett hvordan vi ser ut eller hvor vi kommer fra.

Jeg håper at skolene vil lytte til de barn og unge som føler seg annerledes, men som ikke tør å heve stemmen, i frykt for å møte en stemme som sier at det ikke er plass til de her. Jeg vil at de skal innse at de har et ansvar for å fremme likeverd, mangfold og inkludering i skolen.

Ålesund er en by som er kjent for å eksportere fisk, møbler og homser. Jeg er stolt av å være en av de sistnevnte, og jeg er også eksportert. Jeg er også stolt av å være norsk og en del av det globale LHBTIQ+-fellesskapet. Jeg håper at skolene i Ålesund vil være stolte av det også, og at de vil la prideflagget vaie i vinden som et symbol på kjærlighet, frihet og toleranse.

Så gjenstår det å se om skolene gjør som Lillebjørn sang: si det til alle barna! Og si det til hver far og mor: Ennå har vi en sjanse til å dele et håp på jord.