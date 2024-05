Jeg kjenner jeg blir trist og sint på bakgrunn av at nå det er bestemt at skolene ikke får flagge under Pride. Jeg vil gå så langt å si at ytringsfriheten vår er truet i kommunen. Forbudet begrunnes blant annet med at skolen skal være for alle. Men hva er signaleffekten av dette? Det motsatte: kommunen gir signaler om å begrense mangfoldet og inkluderingen. Prideflagget representerer inkludering, mangfold, menneskerettigheter og retten til å elske den man vil. Og dette skal da ikke skolene kunne stå for?

Ålesund kommune skriver seg inn i pride-historien som den kommunen med minst ryggrad, og den minst inkluderende kommunen som er. Hvorfor kan det ikke være opp til den enkelte skolen å vurdere dette? Ålesund kommune velger å legge begrensninger på en av de viktigste verdiene som nasjonen vår har, nemlig ytringsfriheten vår.

For at vi skal jobbe godt med inkludering i samfunnet, så er det viktig at vi alle spiller på lag. Skolen må prioritere et inkluderende og fordomsfritt læringsmiljø, og dette gjøres ikke ved å nekte skolene å flagge.

Ålesund SV vil, mer enn noensinne, jobbe for at Ålesund kommune skal være motarbeide fordommer og diskriminering. I dag har kommunen dessverre gått flere skritt i feil retning.

La oss sammen heise flagget og fortsette kampen for et inkluderende samfunn hvor alle kan føle seg fri til å være den de er!

Ingen er fri før alle er fri!