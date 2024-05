Det er få frihetskamper som vekker like mye engasjement for alle med et hjerte for internasjonal solidaritet, som kampen for et fritt Palestina. I tiår har palestinere blitt utsatt for en brutal okkupasjon og undertrykkelse, samtidig som resten av verden i altfor stor grad har stått på sidelinjen og latt det skje.

Folkemordet vi nå ser på Gaza er en varslet katastrofe og det haster mer enn noen gang at verden gjør mer. Når Norge nå anerkjenner Palestina som en selvstendig stat er det et viktig steg i riktig retning.

Palestinere og israelere fortjener å leve i fred og frihet. Skal vi nå det målet, er vi avhengig av at det er to likestilte parter. I dag er det ikke sånn. Det finnes en okkupert og en okkupant. Når Norge nå går sammen med de 139 andre landene i verden som anerkjenner Palestina, så legger vi press på at varige fredssamtaler skal begynne med to stater som premiss. Så er det også en anledning for flere land til å forhåpentligvis følge etter.

Det finnes ingen unnskyldninger, forbehold eller akseptable grunner til situasjonen vi ser nå. Sykehus, skoler, sivilbefolkning, barn og helsepersonell skal aldri treffes av krigens grusomheter. Når FN sier at det ikke har kommet en eneste lastebil med nødhjelp inn til Gaza de to siste dagene, og verdens matprogram roper varsku om potensiell hungersnød så kan ikke verden stå stille.

Det finnes ingen annen utvei enn fredsforhandlinger og en tostatsløsning. Et åpenbart hinder for dette har vært at vi bare har anerkjent en av statene. Nå anerkjenner vi begge. Det er viktig både fordi det er rett, men også fordi vi er helt avhengige av at man er tydelig på hva som er målet.

Norge har vært en tydelig stemme for et fritt Palestina. Vi har fordømt Israels blokade og bombinger, økt bistanden til Gaza og stemt for et fritt Palestina i FN når andre land har sagt nei. Dette er viktig, men vi i AUF har vært tydelige på at Norge kan og må gjøre mer. Anerkjennelse er enda et viktig skritt i riktig retning