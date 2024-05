Tida der heile trafikken stoppar opp for at fylkeskommunen skal frisere grøftekantane ujamt og stygt er her. Når skal ein innsjå at det er tullete å bruke skattebetalarane sine pengar på å drive med kantslått?

Eg tykkjer det er koseleg med blomar i grøftekantane. Då eg var barn gjekk vi ofte langs vegen og åt sjølvplukka markjordbær medan vi laga blomebukettar til mor. Rundt om kring oss susa humlene, og økosystemet gjekk sin vante gong.

Men no er idyllen altså brått slutt. I laupet av den neste tida skal nemleg 3000 kilometer med fylkesveg (og for å ikkje snakke om kommunale vegar!) vere offer for kantslåtten. Det er eg i mot.

«Å slå graset gir sikt og tryggleik langs vegane», seier Torgeir Bye på fylket på heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune. Ein må vere ein enormt dårleg sjåfør om ein blir distrahert av blomar i grøftekantane. Eller om ein ikkje klarar å køyre bil fordi graset på sidene av vegen har vekse til knehøgde.

Det som derimot er trafikkfarleg, er dei store maskinene/bilane som driv med kantslått. Ikkje berre blir ein irritert og sur fordi dei fjernar fine blomar og gjer det stygt rundt om kring i lokalsamfunna, men trafikken går jo i sirup! Det fører til farlege forbikøyringar og dårleg trafikkflyt – noko eg vil tru er langt meir trafikkfarleg enn litt smørblomar, løvetann og hestehov langs sidene av vegen.

Det kan godt hende det er unntak, der det faktisk er slik at tungtvegande grunnar tilseier at ein bør slå graset. Som til dømes i kvasse svingar og liknande. Men i all hovudsak ser eg absolutt ingen grunn til det.

I den same nettsaka argumenterer Bye for at ein tek vare på artsmangfaldet ved å drive med kantslått fordi ein då får vekk framande artar. Som om det berre veks framande artar i grøftekantane? Og kva med den utryddingstrua humla som får fjerna deler av sitt levebrød?

Med atterhald om at det finst nokon svært gode grunnar, som gjer at det er totalt naudsynt å bruke det eg vil tru er mange millionar kroner på å fjerne blomar frå grøftekantane i ein fylkeskommune som nærmar seg robeklista, meiner eg det er på tide å få slutt på denne styggedomen.