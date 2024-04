«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem/ og si: Det er sørgelig, stakkars dem!/ Du må ikke tåle så inderlig vel/ den urett som ikke rammer dig selv!»

Disse ordene ble skrevet av vår folkekjære dikter Arnulf Øverland, i 1937. Like aktuelle ord i dag. Diktet minner oss om vår plikt til å ikke være likegyldige overfor lidelsene til andre. På Arbeidernes dag løfter vi arbeidsforhold og arbeidstakernes rettigheter, men også internasjonal solidaritet. Kampen for urett kjenner ingen landegrenser.

I år rettes søkelyset mot forholdene helsearbeidere står overfor i krig og konflikt, og lidelsene til de sivile.

Helsepersonell som arbeider i frontlinjen er vår viktigste ressurs i beredskap og respons under kriser. Et halvt år har gått siden angrepene i Midtøsten startet, og krigen i Ukraina har rast i over to år. Lang tid med krig og konflikt har ført til en umulig tilstand for helsevesenet. Sykehus er i ruiner, og det er en akutt mangel på kapasitet og medisiner til å behandle de mange tusen sårede og syke, inkludert gravide og fødende.

Og under disse forholdene står helsearbeidere overfor livsfarlige situasjoner hver dag. Mange er allerede blitt drept på vakt – Helseinstitusjoner og i ambulanser angripes. Helsepersonell er direkte mål for bomber og skudd.

Prinsippet om medisinsk nøytralitet skal være ufravikelig, selv i krig, og må respekteres av alle parter. Likevel ser vi at angrepene mot helsepersonell og sykehus fortsetter. Dette er en direkte krenkelse av internasjonal humanitærrett.

På Arbeidernes dag står vi sammen i solidaritet med helsepersonell som risikerer sine liv for å redde andre, samtidig som vi minnes lidelsene til de uskyldige sivile som også lider under konflikten. Vi krever at verdens ledere tar handling for å sikre beskyttelse av helsepersonell og uskyldige ofre, og respekterer medisinsk nøytralitet.

Stopp krigens grusomheter og sikre tilgang til vann, mat, medisiner og andre livsnødvendigheter for alle som rammes av konflikter.

For som Arnulf Øverland minnet oss på i 1937:

«Du må ikke tåle så inderlig vel/ den urett som ikke rammer dig selv!»