Som far til en ivrig fotballspiller i barneskolealder ønsker jeg å ta opp et tema som har vært oppe til diskusjon i en årrekke allerede, nemlig hva vi serverer barna våre på idrettsarrangementer og idrettsarenaer. Mesteparten av utvalget i kioskene kan vi vel strengt tatt ikke kalle mat heller, for der er det kaker, vafler, is, brus og sjokolade som regjerer.

Alle må jo så klart kunne unne seg et kakestykke eller litt snacks i forbindelse med en fotballcup i en helg i ny og ne. Det er jo en selvfølge og en del av «gamet». Men problemet er at vi utsetter barna våre for disse «kakekioskene» bortimot hver eneste dag – og når kake og brus blir synonymt med fotballtrening på en tirsdag, så er vi potensielt i ferd med å havne i skikkelig trøbbel.

Fra 1. januar 2024 innførte Norge, som det første landet i verden, et forbud mot markedsføring av usunn mat rettet mot barn og unge. Det er da et rimelig stort paradoks at vi samtidig nærmest invaderer idrettsarenaene med kaker, vafler, boller, brus, is og sjokolade – 7 dager i uka! Kioskene i tilknytning til idrettsarenaer driftes som regel av dugnadsvillige foreldre som virkelig står på og fortjener all mulig honnør for det. Og inntektene fra kiosksalget er viktig for idrettslagene og deres økonomi. Det jubles når salgstallene i kioskene er høye.

Mange idrettslag har bestemt at kioskene skal være åpne hver dag. Og vi som foreldre stiller pliktoppfyllende opp som enten kioskvakt eller som kunde for å hjelpe til med å fylle opp klubbkassa. Det er jo til syvende og sist for barnas skyld!

Men med tanke på næringsinnholdet i det som hovedsakelig selges og tilbys i kiosken ved bana, så er det langt ifra noen tjeneste vi gjør barna våre sett fra et helsemessig perspektiv. Det er også et faktum at matvanene som man innarbeider seg i løpet av barndommen er noe man ofte tar med seg videre i livet.

Fysisk aktivitet og et sunt og variert kosthold er de to viktigste faktorene som skaper sunne kropper og god helse. Disse faktorene går hånd i hånd. Fjerner man den ene så går det også ganske hardt utover den andre. Det bør vel aldri normaliseres å spise kake hver dag?

Men dugnadsånden lever heldigvis i beste velgående i Norge, så kanskje vi kan få arrangert en «idédugnad» angående hva vi ønsker å tilby barna våre av næring etter kamp og trening.

Jeg er sikker på at det er mange som sitter på gode forslag og innspill til hvordan vi kan komme oss inn på en mer fornuftig forretningsmodell knyttet til «næringsstasjonene» ved de aller viktigste arenaene vi har – arenaene hvor morgendagens helter og forbilder skal skapes.