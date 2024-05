Vi kan godt ha en ny folkeavstemning – fordi demokratiet skal seire, men det er ingenting som tilsier at det vil være ett flertall for at Norge skal bli medlem i den Europeiske unionen. Det er også nettopp på grunn av demokratiet at det er så viktig Norge forholder seg utenfor.

En lederartikkel fra Sunnmørsposten kommer med så mange tåpelige påstander om EU at en ikke engang vet hvor en skal begynne.

Er ja-siden større?

Det er klart flertall mot norsk EU medlemskap. Forrige gang ja-bevegelsen hadde flertall var mai og august 2003, selv da visste JA siden at tiden for en ny EU-debatt ikke var inne. Nettopp fordi at hvis ja siden skal vinne må de ha varig flertall hos befolkningen, det er de langt unna nå.

Hva med de forskjellige partiene? Målinger fra Sentio (2023 og 2024) til Nationen og Klassekampen har vist at flertallet av både Høyre og Venstres velgere er imot ett norsk EU-medlemskap. På andre målinger er det ett knapt flertall. Det er de to mest EU-frelste partiene. Hos Arbeiderpartiet er det også veldig jevnt mellom ja og nei siden.

«EU står først i kampen for demokrati, ytringsfrihet og maktfordeling» hevdes det.

En kunne ha skrevet en doktorgrad om hvorfor enhver av de påstandene er så til de grader feil, så for enkelhetens skyld forholde oss til den første påstanden om demokrati.

På EU sin vakt så skårer europeiske land stadig dårligere på den demokratiske indeksen, faktisk har Oseania tatt igjen Europa på indeksen. Det er vanskelig å ta Sunnmørspostens leder seriøst når det også kom en rapport for bare noen måneder siden som viste at EU er full av feilbare demokratier. Det er ikke mange år siden Spania ble degradert fra ett fullstendig til ett ufullstendig demokrati.

Noe som er viktig når en skal bedømme hvor sterkt eller svakt ett demokrati står er demokratisk deltakelse, altså hvor stor andel av befolkningen deltar i demokratiet.

Hvis vi ser på tall fra det Europeiske parlamentet så kan vi se en felles faktor for de fleste medlemslandene i EU. Jo lenger landene har vært medlem i EU, jo mer faller den demokratiske deltakelsen hos befolkningen ved europeiske valg. Italia gikk fra 85 til 54 prosent, Finland gikk fra 57 til 40 prosent eller Portugal som gikk fra 72 til 30 prosent.

Slovakia har 13 representanter i EU parlamentet, det er en mer enn hva Norge trolig ville fått om vi ble medlem. I Slovakia stemte kun 25 prosent av befolkningen ved forrige europeiske valg. Når en ser slike resultat over hele Europa må en spør, hvor lav skal oppslutningen være før valget mister totalt legitimitet?

Det eneste punktet jeg kan være enig med artikkelen fra Sunnmørsposten i er at vi kan ha en ny folkeavstemning. Fordi folket skal bestemme. Jeg er derimot ikke bekymret overhode for at resultatet blir ett flertall for Sunnmørspostens våte drømmer.