Flagget ser så uskyldig ut der det henger og vaier i den lune vinden, men ikke la deg lure!

Et lite stykke stoff med påtrykk kan vekke de sterkeste følelser i folk. Et flagg er tross alt langt mer enn bare et tøystykke, det er et tydelig symbol på både makt og avmakt. Et like sikkert vårtegn som at hestehoven blomstrer, er at det blusser opp en debatt rundt hvilke flagg som skal være akseptert i 17. mai-toget.

Nasjonaldagen er vel overstått, men flaggentusiaster trenger ikke å fortvile, for Ålesund kommune har allerede satt flagg på dagsordenen igjen.

Ordføreren i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand, uttalte til Sunnmørsposten at han støtter kommunedirektørens vurdering om at det ikke skal flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år, for å unngå å sette rektorene i en vanskelig posisjon.

Det er mye som er vanskelig i livet. Her er det fristende å nevne både kvantefysikk og å finne ut hva man skal ha til middag. Enkelte utfordringer er det derimot verdt å stå i. Å kjempe for at et symbol på mangfold, inkludering og grunnleggende menneskerettigheter skal få ha sin plass i skolegården, er én av dem. Jeg både håper og tror at de fleste rektorer kan tåle å stå i en slik situasjon, så lenge de har kommunen i ryggen.

Nøytralitet er en vanskelig balansekunst de færreste mestrer. Dersom tanken bak vedtaket var nettopp en slags ufarlig nøytralitet, kan det ikke akkurat kalles akrobatisk linekunst. Et forbud signaliserer tvert imot et svært tydelig standpunkt. Når saken nå skal opp til politisk behandling, er det lov å håpe den får et annet utfall. Det er som kjent ingen skam å snu.

Det er så mangt man kan gjøre med det tøystykket som utgjør et flagg – henge det opp, rive det ned, brenne det, svøpe seg inn i det, spise det opp bit for bit (hvis man har god fordøyelse) eller gjemme det i boden. Vit at uansett hva folk måtte finne på og hva utfallet av saken blir, lever budskapet om mangfold og inkludering i hjertet til svært mange av oss. Flagget vaier for deg.