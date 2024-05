I desse dagar rasar debatten om flagging ved skulane i Ålesund i samband med årets pridemarkering. Kjendisar med tilknyting til byen blir intervjua i media med krav om å endre vedtaket frå kommunedirektøren. Også tidlegare statsråd Trettebergstuen uttalar seg i vante krasse ordelag fordi nokon våger å vere usamde med henne i spørsmål knytt til pride.

Dette er same politikaren som heilhjarta støtter organisasjonen Fri og deira kampsak som skal markerast ved alle Prider her i landet; kampen for etablering av lågterskeltilbod for medisinsk behandling av barn og unge som ønsker «å skifte kjønn».

Det er i debatten viktig å minne om at Fri står som arrangør eller medarrangør for dei fleste Prider her i landet, og at Fri har gjort hevd på Pride som si merkevare. Organisasjonen har røter i homokampen som starta som ein rettigheitskamp på 1960-talet. Frå å vere ei viktig stemme for homofile sine rettar, har organisasjonen i dag ein mykje breiare agenda.

I det stille har transbevegelsen tatt over med dominans om eigne rettigheitskrav. I fleire land er det aukande protestar frå lesbiske, homofile og bifile som opplever bevegelsen som ein trussel mot deira rettigheiter som likekjønnstiltrekte. Dei dannar eigne organisasjonar der trans blir utelatne, til dømes LGB Alliance i England.

Transbevegelsen har i sterk grad retta sitt fokus på barn og unge, og innflytelsen på barn skjer gjennom massiv påverknad i alle medium og no også i våre utdanningsinstitusjonar.

Internasjonalt skjer det aktuelt ei oppvakning når det gjeld skaden som denne massive påverknaden forårsakar for sårbare barn og unge. Det mest tydelege utslaget, viser seg på behandlingsfeltet.

I alle vestlege land har det vore ein dramatisk auke av unge som utan forsvarleg utgreiing har gjennomgått medisinsk behandling – i trua på at det går an «å skifte kjønn».

Konsekvensane er alvorlege både på det fysiske og psykiske planet for desse unge. Dette er barn der hovudparten har tung psykisk bagasje i sin bakgrunnshistorikk.

Det er no internasjonalt i ferd med å teikne seg eit bilde av det som omtalast som den største medisinske skandalen i vår tid.

Eit kritisk søkelys vert no sett på samanhengen mellom undervising om kjønn i skulen og auken av unge som søker medisinsk behandling.

Det har resultert i at britiske skulemyndigheiter har stramma inn på kva som kan undervisast om når det gjeld kjønn, i deira utdanningsinstitusjonar. Det er ikkje lenger tillate å samarbeide med eksterne politiske organisasjonar i undervisingsopplegg.

Spørsmålet eg har reist om å ha modige politikarar, vil eg relatere til den alvorlege situasjonen som no er i ferd med å finne stad: Våger dei å late igjen auga for det som skjer og for skulen si rolle i utviklinga? På kva side av denne tragiske historia vil dei ønske å plassere seg?