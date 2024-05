Nyheten om at kommunedirektøren i Ålesund kommune har besluttet å nekte skolene å flagge med regnbueflagg under Pride sjokkerer og skuffer meg. Dette er rett og slett pinlig for Ålesund sitt omdømme og det er ikke greit på noen måte.

Amnesty International mener at aktiv støtte er viktig, og jeg mener at ved å nekte skolene å vise støtte til LHBTQ+-samfunnet med noe så enkelt som et flagg, så sender kommunen et tydelig signal om at de skeive barna og ungdommene står uten kommunens støtte i kampen for å bli inkludert og respektert.

Amnesty International har lenge understreket viktigheten av å vise aktiv støtte til skeive mennesker. Vi må vise at alle, uansett seksuell orientering eller kjønnsidentitet, er trygge hos oss. Vår Pride-kampanje heter «Trygg hos meg» nettopp fordi det er viktig å vise solidaritet og inkludering. Ved å flagge med regnbueflagget, viser skolene at de står sammen med sine skeive elever og ansatte, og at de støtter et samfunn der alle kan føle seg trygge og akseptert.

Det hjelper lite å flagge med regnbueflagget på Rådhuset i bysentrum i en så stor kommune som Ålesund. Ungdommen oppholder seg stort sett i sine nærområder, og ikke ved Rådhuset. Det er på skolene støtten trengs mest, der de unge tilbringer mye tid og trenger å føle seg trygge og se at de blir støttet og akseptert.

Argumentet om at man ikke skal flagge fordi skolen er for alle faller også på sin urimelighet. Skolen er nettopp for alle, og det inkluderer de skeive elevene. Å bruke dette som et argument mot å flagge med regnbueflagget gir ingen mening. Det å vise støtte til en marginalisert gruppe utelukker ikke andre, det inkluderer.

Våre barn og ungdom er fremtiden, og det er nettopp derfor flagging ved skolene burde være en selvfølge. Ved å flagge med regnbueflagget, bidrar vi til utviklingen av et varmt og inkluderende samfunn hvor alle føler seg verdsatt og respektert.

Å nekte regnbueflagget på skolene bidrar til å marginalisere en allerede sårbar gruppe. Det sender et budskap om at deres identiteter ikke er like verdifulle eller verdige til offentlig støtte. Dette er ikke bare skadelig, men også dypt urettferdig.

Det er ikke for sent å snu. Kommunedirektøren kan fortsatt beklage denne beslutningen og ombestemme seg. Ved å tillate skolene å flagge med regnbueflagget, kan kommunen vise at de støtter mangfold, inkludering og trygghet for alle sine innbyggere. Det vil være et sterkt og viktig signal om at Ålesund kommune er et sted hvor alle kan føle seg hjemme og akseptert.

La oss stå sammen for et inkluderende og støttende samfunn. La oss vise våre skeive medmennesker at de er trygge hos oss – også på skolen.