Konsernsjef Espeset i Tafjord Kraft og regiondirektør Solheim i NHO har i flere medieoppslag uttrykt bekymring for kraftmangel i fylket i årene framover. Derfor vil de at kommunene skal åpne for å rasere mer natur med nye vindkraftverk. Det er et dårlig forslag.

Espeset og Solheim mener kommende kraftmangel truer næringslivet i Møre og Romsdal. De vil derfor bygge ned mer natur med nye vindkraftverk på land for å løse «kraftproblemet». Dette er kortsiktig tenkning og totalt uakseptabelt i landets flotteste naturfylke.

Hvis kraftbehovet i årene framover skulle øke så fort som enkelte i næringsliv og NHO påstår, vil nye vindkraftverk uansett ikke kunne gi noen løsning i det korte perspektivet. Ifølge NVE tar det i snitt 6–7 år fra søknad sendes til et nytt vindkraftverk er i drift. Noen ganger lengre tid.

Det som raskest kan gi mer kraft, er sterk satsing på energieffektivisering og solenergi på bygg. Dette kan starte umiddelbart, og gi store mengder frigjort og ny kraft. Slike forslag er det kommet lite av fra Espeset og Solheim.

Fra Espeset er det ingen stor overraskelse. Han har lenge ivret for mer vindkraft på land, der han og Tafjord Kraft trolig ser kommersielle muligheter. At NHO-direktøren spiller samme melodi er mer overraskende. Hun anbefales å ta en samtale med NHOs landsforening Nelfo. Der kan de mye om energieffektivisering.

Konsernsjef Espeset har pekt på vindkraftverket på Haramsøya som et godt eksempel på at vindkraft er en god løsning. Det kan pent sagt diskuteres! En fersk rapport foreligger nå om fugledrapene fra dette kraftverket. En telling i perioden mars-oktober i 2022 viste at turbinene hadde drept bergirisk, heipiplerke, sanglerke, enkeltbekkasin, heilo, dvergfalk, gråmåke, dvergmåke, orrfugl, brushane, heilo, spurvehauk og havørn. I tillegg ble det funnet 20 ikke artsbestemte fugler.

For den åtte måneder lange perioden konkluderer rapporten med at det til sammen var drept minst 4–500 fugler. Og det er i et av de aller minste vindkraftverkene i hele landet. Haramsøya har 9 turbiner. 65 vindkraftverk har per mai 2024 til sammen 1392 turbiner.

Nye fugledrapsmaskiner kan ikke avhjelpe en kortsiktig kraftmangel. I det lengre perspektivet, etter 2030, vil moderne kjernekraft helt åpenbart bli løsningen. Og den kan trolig komme omtrent like fort som nye vindkraftverk. Interesserte bør vurdere å delta på en gratis konferanse om kjernekraft i Ålesund 3.–4. juni. Den arrangeres av NTNU.