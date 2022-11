Svar til Langva og Løvold

Takk til Langva i MDG og Løvold i FpU for svar på innlegget mitt om ungdom og rus. Eg må først få understreke at eg ønskjer både forsking, debatt, auka kunnskap om rusmiddel og skadane dei kan påføre. Langva synast å tru at eg er motstandar av dette.