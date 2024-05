Vi har nå kunne lese at «profetene» hos Statens vegvesen har tanker om bompenger gjennom Ålesundtunnelene. Dette er en stor belastning for de som bor på øyene, og noe som ikke er godt gjennomtenkt.

Tunnelene ble bygget for å slippe ferje for alle de som bor på øyene. Statens vegvesen sin påstand er at trafikken er større enn det de er bygd for. Ja, der er mye biler i tunnelene, men trafikken flyter fint, i motsetning til andre plasser. Jeg kjører gjennom tunnelene hver morgen, midt på dag og på ettermiddagene, og har aldri opplevd dette som noe problem.

Hvis man ser på trafikken mellom Moa og Ålesund sentrum, og Vegsund-Moa, så er det der problemene er morgen og ettermiddag. Det bør heller settes inn noen tiltak på de strekningene som gjør at flere personer tar bussen.

Mellom Ysteneset og Moa om morgenen er omtrent 90 prosent av bilene privatbilister, med kun en person i hver bil. Det må det gå an å gjøre noe med. Innfører man en rushtidsavgift for privatbilister mellom 0700–0830 inn mot sentrum, og det samme 1500–1630 ut av sentrum, så vil antall biler og kø forsvinne betraktelig. Bygg et parkeringshus på Moa og sett inn shuttlebusser fra Bingsa til Hessa hvert 10 min, en som går Lerstad-siden og den andre Åse. Da vil folk ta bussen.

Det burde også vært innført en piggdekkavgift i Ålesund slik at vi har penger til å vedlikeholde veiene etter at piggdekksesongen har «gnagd» i stykker asfalten, med fritak for utrykningskjøretøy og drosjer. I tunnelene er det de dagene det er tørt en tett «tåke» av støv som piggdekkene river opp. Dette er ren forurensing. Jeg har selv kjørt piggfritt siden 1990 og har opplevd noen få tilfeller der det hadde vært behov for piggdekk, men bruker man hodet og ikke er så aggressiv på gasspedalen går dette veldig bra.

Når det gjelder Vegsund-Moa så skulle den første rundkjøringer etter Blindheimstunnelen aldri vært bygd. Det skulle vært et toplanskryss med avkjørsel til Moa/Spjelkavik og en påkjøringsfil når du skal fra Moa og mot Vegsund. Da hadde trafikken gått direkte til rundkjøringen Moa/Breivika, der det skulle vært to felt fra sør, slik at trafikken som skulle mot øst hadde et påkjøringsfelt og alle de andre ble ledet inn i rundkjøringen.

Alle rundkjøringene på Moa-området skulle hatt to felt inn i rundkjøringen, slik at bilistene hadde valgt høyre/venstre eller rett gjennom rundkjøringen før de kom fram til selve rundkjøringen og laget kø. Der ser vi i dag at det er mye kø, noe som da hadde blitt eliminert og vi hadde fått en bedre trafikk flyt. Fjern noe av det grøntarealet som er mellom kjørefeltene i dag og utvid veibanen inn mot rundkjøringene.

Dette er en stor utfordring for utrykningskjøretøy og bussene som skal holde sine faste tider, slik at passasjerene kommer fram i tide. Hadde de fra Statens vegvesen vært passasjer hos meg en dag ville de sett disse problemene og sett det realistiske trafikkbildet. All trafikk som kommer fra sør og skal østover har ikke behov for å bli ledet gjennom Moa-området.

Den korteste vei mellom A og B er et begrep som ikke alle forstår.