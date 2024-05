Kommunedirektøren i Ålesund har «etter ønske fra flere» bestemt at prideflagget ikke skal heises ved skolene i Ålesund under årets pridemåned. Det er trist lesing. Mennesker med LHBT+-identitet lever under et stort press over hele verden – også i Norge.

Mennesker blir ropt etter på gata, spyttet på og hånet. Det er ikke mange dager siden homofobiske ord ble ropt som skjellsord under en fotballkamp her i fylket. Stadig flere land vedtar lover mot skeive med fengsel og til og med dødsstraff som konsekvens for lovbrudd. Begått av mennesker som ikke har gjort noen annen forbrytelse enn å være den de er.

Vi har akkurat feiret 17. mai. I Norge er solidaritet og mangfold grunnleggende verdier som vi er stolte av og som det er viktigere enn noen gang å beskytte. I Norge skal alle være trygge. Disse verdiene ønsker vi også å bringe videre til barna våre. Prideflagg på skolene i pridemåneden skal være en understreking av det: I Norge har alle samme verdi, uansett hvem de er.

Likevel har altså kommunedirektøren vedtatt at i Ålesund skal det ikke flagges på skolene. Etter ønske fra «flere». Det er ikke definert hvem disse «flere» er eller hvor mange det er snakk om.

Vi får vite at rektorene ønsker felles regler for flagging. Det er ikke vanskelig å skjønne. Men det er tydeligvis uenighet også i denne gruppa om hvordan disse reglene skal være. Det blir også vist til at det de siste årene har vært gjort hærverk mot prideflagg ved skolene og at dette har vært en del av kommunedirektørens vurdering.

Her hadde det vel vært minst like naturlig å trekke motsatt konklusjon: Motvilje og hat mot mennesker med LHBT+-identitet lever i beste velgående, og at dette er noe skolene i Ålesund og Ålesund kommune må stå opp mot og ikke gi etter for.

Jeg håper derfor at kommunedirektøren vil snu i denne saken og la prideflagget vaie på skolene i juni.