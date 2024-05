I Hurtigruten har vi fraktet turister langs norskekysten i over 130 år. Sammen med lokale bedrifter langs vår kystrute har vi skapt opplevelser for turistene som har gitt positive bidrag til lokalsamfunnene, og vi ser fordelen av at reiselivsnæringen får et løft som eksportvare.

Turisme kan gi positive ringvirkninger – dersom den foregår på riktig måte. Økt helårsturisme og lokal verdiskaping bør være en målsetting når nasjonale myndigheter nå jobber med en strategi for reiseliv som eksportnæring.

Lokalsamfunn kan ikke leve av masseturisme fra all inclusive-operatører noen få uker i året, vi trenger turister hele året som legger igjen verdier lokalt. Sammenligner vi med den gjengse cruiseturist legger Hurtigrutens gjester igjen tre og en halv ganger så mye penger lokalt. Det er penger som gir lokal verdiskapning.

Hurtigrutens reiselivsvirksomhet er uløselig knyttet til et levende og bærekraftig kystmiljø, hver dag, året rundt. I Hurtigruten selger vi synet, smaken og opplevelsen av Norge, og det lykkes vi godt med takket være alle de store og små bedriftene og gründerne som leverer produkter av høy kvalitet. I 2023 hadde vi 495 norske leverandører av varer og tjenester. Sammen med lokale aktører kan vi tilby mer enn 130 utflukter langs hele kysten. 80 % av maten som serveres om bord er norsk, og vi har direkte avtaler med 70 lokale produsenter.

På Sunnmøre får vi blant annet prisvinnende og unike kjøttprodukter fra Ole Ringdal på Hellesylt og Tind spekevarer på Stranda, sild fra Gjendemsjø i Brattvåg, samt klippfisk fra familiebedriften Dybvik Bacalao utenfor Ålesund. I tillegg står en rekke lokale aktører for opplevelser og aktiviteter, for eksempel i Hjørundfjorden – der vandreturer og fjellturer er populære både i Urke og i Sæbø gjennom Ørsta Reiselivslag og Sunnmørsalpene guideservice. Tilbakemeldingen fra gjestene våre er at de er imponerte.

Til sammen gir dette viktige kultur- og naturopplevelser for de reisende, i tillegg til arbeidsplasser og miljøgevinster både til sjøs og på land. Når vi som reiselivsaktør har så mange utmerkede profesjonelle lokale krefter å spille på, gjør det tilbudet vårt bedre, noe som igjen vil tiltrekke flere turister som er på utkikk etter det autentiske Norge og som er villige til å legge igjen mer penger lokalt.

Det er relativt bred enighet i norsk reiseliv om at vi trenger flere godt betalende turister, ikke bare flere turister generelt. Skal vi ha et pulserende lokalsamfunn langs kysten, der enda flere familieeide bedrifter, idealistiske innovatører og tradisjonsrike yrker skal kunne ha et levebrød, må vi også ha selvtillit nok til å sette krav til hva slags turister vi ønsker velkommen når Norge som feriedestinasjon nå skal løftes som eksportsatsing.