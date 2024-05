«Skolen skal få være en plass hvor man føler man er velkommen, den skal være for alle» sier rektor Jorun Sundklakk. Om skolen hadde vært for alle, hadde vi hyllet mangfoldet og vist støtte ved å markere pride-dagene med heiste flagg.

Som ungdom selv blir jeg skuffet over hvordan de voksne håndterer situasjonen. Pride-flagget som ble satt fyr på i fjor er et godt eksempel på hvorfor vi trenger å vise støtte. Det å normalisere pride og mangfold gjøres ikke ved å ta avstand fra feiringen! Det at de voksne heller ønsker å la vær å heise flagget, er et feigt valg, og fikser ingen problemer.

De voksne skal gå foran som gode eksempler for barn og unge, og akkurat nå signaliserer rektorer i Ålesund kommune det motsatte. Det er et feigt valg, og vil ikke løse noen problemer. Skolen skal være for alle, dette betyr at vi skal vise støtte, og om rektorene i Ålesund kommune ikke forstår dette, er det rett og slett skammelig.

Som en jente på 19 år er jeg skuffet over hvordan de voksne håndterer denne situasjonen. Skolen er for alle, og mangfoldet skal representeres.

Vi fikser ingen problemer ved å ta avstand!