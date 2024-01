For ett år siden, 17. januar 2023 skrev jeg leserinnlegget «Dødsvegen gjennom Sula», med en bønn om handling etter fjorårets dødsulykke, som dessverre føyde seg i rekken av flere tidligere dødsulykker på denne korte vegstrekningen gjennom Eidsnes.

Jeg satte opp et regnestykke som viste at frekvensen av dødsulykker på denne vegstrekningen kvalifiserer til den lite hyggelige tittelen «Norges dødeligste veg». Avslutningsvis anmodet jeg til handling for å forhindre nye dødsulykker på strekningen. Skremmende nøyaktig ett år senere står vår inaktivitet overfor en nådeløs virkelighetens dom når nok et menneske mistet livet sitt på denne vegen.

Det finnes ingen unnskyldning. Misforholdet mellom trafikkmengde og vegstandard på strekningen Mauseidvåg-Breivika er så enormt at all fornuft tilsier at dette må være fylkets soleklare førsteprioritet for utbedring. Dessverre har vi de siste årene vært vitne til at vegbygging i dette fylket har forfalt mot komplett dysfunksjonalitet, der pompøse vegprosjekt som Møreaksen sluker alt av planleggingsmidler, mens enkle, gode og nødvendige vegprosjekt på Sunnmøre parkeres på sidelinjen.

Blindheimstunnelen er landets mest trafikkerte ettløpstunnel. Tre mennesker mistet livet i tunnelen i 2022. Et uhellig sammensurium av dårlig lokalpolitisk håndverk med Bypakken og NTP og et komplett fravær av prioriteringsvilje hos Statens vegvesen i Molde har resultert i en planlegging av Blindheimstunnelen i sneglefart. Som om ikke dette er ille nok, kunne vi nylig lese i Sunnmørsposten at kommunedelplanen, som i høst omsider ble oversendt Vegdirektoratet, var havnet i skuffen til direktoratet pga. en sykemelding.

På andre siden av Vegsundbrua er situasjonen enda verre. Statens vegvesen har ikke engang startet planleggingsarbeid. Det til tross for at det på den korte strekningen gjennom Eidsnes nå har vært smått absurde fem dødsulykker siden 2008. Ålesund og Sula står i samme båt i denne problemstillingen. Hver gang en ulykke inntreffer, lammes vegnettet på begge sider av Vegsundbrua. Behovet for tiltak er åpenbart.

Nylig påtroppede ordførere Håkon Lykkebø Strand i Ålesund og Turid Humlen i Sula kan ikke lastes for tidligere forsømmelser. Men vi kan forvente og kreve at denne vegstrekningen nå får oppmerksomheten den fortjener. Alle gode krefter i kommune, fylke og storting må stå sammen for å klare dette. Vegen videre synes opplagt:

Kommunedelplan for E39 Vegsund-Breivika må godkjennes i ekspressfart. Strekningen må inn med førsteprioritet når NTP skal rulleres til våren, og så må vi få spaden i jorda snarest. For strekningen Vegsund-Mauseidvåg vil det være en vei å gå først med planleggingsarbeid, og dette må startes omgående. Sist, men ikke minst, må Ålesund og Sula stå sammen om å fullføre reguleringsplan for Borgundfjordtunnelen, som vil gi en kjærkommen avlastning av vegen gjennom Vegsund.

Kjære ordførere i Sula og Ålesund: Slik kan vi ikke ha det. Vi har ingen tid å miste i jobben med å bli kvitt dødsvegen. Tid er liv.