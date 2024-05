Mangfald, kva er det? I mi verd er mangfald eit ord for toleranse for det kjende og ukjende, det vanlege og uvanlege, dei like og dei ulike, skeiv og rett. Altså openheit og aksept for ikkje berre det kjende og ikkje berre det ukjende. Begge.

Gjennom sommaren er det tradisjon for å markere kjærleik og mangfald gjennom ulike Pride-arrangement rundt om i landet og i verda elles. I vår region skal Ålesund Pride arrangerast 15. juni, og kanskje vert det av unge, gode krefter stabla på beina ein eigen Pride-markering i Giske til hausten.

Under desse arrangementa vil Giske kommune heise regnbogeflagget ved rådhuset. Dette har kommunedirektør og ordførar bestemt, i samsvar med kommunen sitt flaggreglement.

Regnbogeflagget er det mange som har tatt eigarskap til. Organisasjonen Fri kallar det for sitt eige Pride-flagg. For meg er regnbogeflagget noko meir. Det symboliserer mangfald i den vidaste forstand, toleranse for både det kjende og det ukjende.

Det handlar om at det skal vere plass for meiningar, anten dei er liberale eller konservative i spørsmål om LHBT. Toleranse og aksept går begge vegar, og regnbogeflagget som eg heisar 15. juni, står for nettopp det.