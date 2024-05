Man skal ikke ha mye fotballkunnskap for å se at AaFK sine prestasjoner de siste 7–8 åra kun har gått en vei, der prestasjonsnivået bare blir dårligere og dårligere. Vi som er glad i AaFK og er supportere, ser dette. Likevel sitter det sentrale personer i administrasjon og styre og lar dette skje. En spillerlogistikk som er så begredelig at selv bestemor hadde gjort et bedre håndverk.

Likevel sitter Bjørn Erik Melland og hevder han er rette mannen for å utføre denne oppgaven. Da setter man seg selv fremfor klubben, og innser ikke sine egne begrensninger. Bjørn Erik, du kan ikke springe fra det ansvaret du har på spillelogistikken, og resultatet av det ser vi alle. Hvor er styre og faglig kunnskap om toppfotball? Nei slik som AaFK styres, så trenger man ikke frykte konkurranse utenfra, da dem som styrer AaFK nå, er klubbens største fiende.

Det ropes hele tiden på treneren sine ferdigheter, og han blir gjerne en syndebukk som styret og ledelse kan skylde på. Her er det nok fundamental manglende styring av klubben ifra administrasjon, sport og styre. Vi har rett og slett ikke kunnskapen som skal til for å oppnå det resultater som kreves for å være et topplag. Hadde vi det, så ville vi ikke være der vi er i dag, og det skal ikke mye kunnskap til for å forstå det.

Vi må rett og slett ha hjelp ifra personer utenfra. De finnes gjerne ikke på Sunnmøre i det hele tatt. Da må vi se lenger enn vår egen lekegrind, og vi må se langsiktig for å få denne klubben på fote igjen. Det tok lang tid i Fredrikstad, men den tiden har vi ikke, og er ikke ønsket i Ålesund.

Det er også musestille når det gjelder kommunikasjon utad. Dette er ikke det samme som å selge klippfisk, Gunnar Haagensen. Dette er følelser, stolthet og underholdning. Det hadde faktisk vært bedre å rykke tilbake til start, der vi hadde Ivar Morten Nordmark og Reidar Vågnes i systemet. Disse karene klarte kunsten med kommunikasjon og begeistring.

Nå må styret vise handlekraft og vise supporterne at det har til hensikt å løfte klubben tilbake til gamle høyder. I første omgang må de gi sportssjefen sparken umiddelbart og finne en sportssjef som kan noe om spillerlogistikk, og som har erfaring fra toppfotball. Dette vil ikke gi umiddelbar effekt, men en viser at man ønsker forandringer. Vi trenger nå å kunne styrke stallen i overgangsvinduet, om vi skal kunne berge restene og holde oss i OBOS-ligaen. Noe annet vil ta knekken på AaFK som klubb, og hvem vil bruke penger på lønne den ledelsen som har brakte oss ut av det gode selskap i fotball Norge.