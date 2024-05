Kjære politikere i Ålesund kommune:

I år har alle femteklasser fått besøke Verkstad Da Vinci. Her får vi møte ordentlige kunstnere som lærer oss det de kan på en veldig gøy måte. Noen av oss på 5. trinn på Larsgården har vært så heldige at vi har vært der to ganger. Vi har dansa, lært å lage skisser, laga silketrykk og laga TV-show, og ikke minst har vi funnet vår indre superkraft.

Nå kommer det forslag om at da Vinci-rommet skal legges ned!

Dere sier at vi ikke lærer noe og at dette ikke er noe nyttig? Kunst og håndverk er faktisk et viktig fag. Vi ser at vi lærer mye mer av profesjonelle kunstnere enn fra læreren vår. På da Vinci har de mye mer utstyr enn vi har her på skolen. Vi trenger også variasjon på skolen. Da Vinci gir oss en lærerik og nyttig variasjon.

Vi blir ordentlig glade etter en dag på Verkstad da Vinci. Det har vi lyst til at alle 5.-klassinger i mange år fremover skal få oppleve.

Så kjære politikere: dere må ikke bare tenke på penger. Da Vinci gir oss mye glede og nytte og læring og inspirasjon og fantasi.

LA VERKSTAD DA VINCI LEVE!