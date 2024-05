«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag», sier Kåre Hagen leder Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ansvaret for forsvarlige tjenester ligger til Ålesund kommune. Kommunen vil være grunnmuren og garantisten. Kirkens Bymisjon mener at tilbudet bør suppleres av ideelle aktører, samtidig som flere må ivareta et større ansvar.

Politiker Runar Paulsen er tydelig i sitt leserinnlegg. Han presiserer at behovet for omsorgstjenester i de neste årene vil kreve at det tenkes nytt. De kommunale tilbudene må suppleres av private (ideelle og kommersielle) aktører.

Kirkens Bymisjon har lang erfaring med å drifte sykehjem på vegne av det offentlige. I Oslo har vi driftet sykehjem helt siden 1970. Innen eldrefeltet er Kirkens Bymisjon også til stede med både møteplasser og boligtilbud. Vi kan vise til høy beboertilfredshet og fornøyde medarbeidere, blant annet fordi vi har stabil og god bemanning.

Vi er kjent med utfordringsbildet med økte omsorgsbehov og mangel på helsepersonell, noe som fordrer at vi må tenke nytt for å møte «omsorgskrisen».

Kirkens Bymisjon er allerede til stede i Ålesund med møteplass/daglig kafé for de som ser etter et fellesskap, vi drifter Skattkammer hvor vi har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr for barn og unge, og vi har I jobb ung, som er et arbeidsinkluderingstilbud for unge mennesker som står utenfor skole og arbeid.

Nå håper vi at kommunen ser at en mulig løsning for å møte utfordringsbildet innen eldreomsorgen, er å utlyse anbudskonkurranser for å få inn flere og alternative driftsformer. For å sikre kvalitetsmessige gode tilbud erfarer vi at det er viktig å ha god dialog med markedet før utlysning av konkurranser. I tillegg erfarer vi at fokus på kvalitet og ikke bare pris, gir kommunen trygghet for en god leveranse.

Kirkens Bymisjon er en ideell stiftelse og tar ikke ut utbytte av eventuell fortjeneste. Kirkens Bymisjon har fokus på at beboere på sykehjem skal ha verdi hele livet. Vi har utviklet konseptet «Omsorg ved livets slutt», og har fokus på samskaping med lokalmiljø og næringsliv.

Kirkens Bymisjon håper politikere og beslutningstakere i Ålesund kommune åpner opp for at ideelle aktører med lang erfaring kan bidra med gode og nye løsninger for å møte fremtidens behov – vi er og vil fortsatt være en god samarbeidspartner for offentlig sektor hvor vi sammen møter fremtidens utfordringer.

Så, Ålesund: Vi er klare for å bidra til å skape et godt og verdig tilbud for eldre innbyggere i Ålesund, gode arbeidsplasser og nye spennende arenaer for samarbeid med kommunen og alle innbyggere.