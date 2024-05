Tre sværande viktige hendingar i landet vårt si historie vert markert i 2024. Svært lite om desse vert omtala i media. Ei førestilling som omfattar desse tre hendingane, har vore og er på «rundreise» frå nord til sør. Filadelfiakyrkja på Moa i Ålesund var første staden der førestillinga vart vist – 18. april. Stappfullt hus – men i utan medieoppslag!

Førestillinga tek til med Kristenretten på Moster i 1024 der Olav den heilage starta med bøn: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot øst og be den Hellige Krist om godt år og at vi skal holde landet vårt bygd og kongen vår ved helse. Han være vår venn og vi hans og Gud være venn til oss alle.»

Eit tidsskilje av dei store i vår soge. Vi gjekk frå eit ættesamfunn til eit rettssamfunn der blodhemn vart forbode, og alle hadde rettar etter lova fordi alle er skapte i Guds bilete, Dei svakaste i samfunnet vårt fekk rettar! Vi kan tale om eit lovverk for dei. Fedrelandssalmen vår uttrykkjer det slik: «Så blømde vårt land i ljos og fred, det grodde så grønt i lier.»

Lova frå Moster vart ein grunnmur i vår nasjon. Denne vart vidareutvikla av Magnus Lagabøte i Landsloven frå 1274. Han såg det som sitt store kall å løfte nasjonen gjennom lover som var gode i Guds auge. Landslova frå 1274 tok særleg omsyn til hjelpetrengande, skrøpelege, kvinner, barn og fattige. Landslova var grunnlaget i over 400 år – langt inn i dansketida. Vi talar her om forløparen til Grunnlova vår i 1814.

På denne tida stod Hans Nielsen Hauge fram. Det starta med songen «Jesus din søte forening å smake.» Berge Furre har sagt det slik: «Det var her det moderne Norge startet og ikke på Eidsvoll.»

Førestillinga som tek for seg desse 3 årstala, har med på scena ein modell av «Noregs grunnstein.» – steinen på Moster der Olav den heilage stod då han sette kristenretten med tilhøyrande bøn.

Vi summerer opp: Dette er ei kombinert førestilling av:

Kristenretten 1000 år

Magnus Lagabøtes Landslov 750 år

Hans Nielsen Hauge 200 år

Vi får vere med på ei reise gjennom Norges historie i tonar, ord og bilete sett med trua sina auge. Framsyninga er ei frimodig framstilling av kva kristenarven har tilført samfunnet vårt. Det er djupe spor i soga vår som dei kristne har sett før oss. Det er vel verd å takke og vere audmjuk for den arven vi har fått og som vi saman skal føre vidare til komande slekter. Jubileumsførestillinga vert avslutta på Moster 2. juni 2024.