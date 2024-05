INP og Rødt la fram en interpellasjon som ble et oversendelsesforslag i Ålesund kommunestyre 21. mars. Dette handlet om å få gjennomført ei ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).

Vi ba om analysen med utgangspunkt i et økonomiske perspektiv der folk flest får en ekstra økonomisk belastning på grunn av høyere kostnader. Vi ville se betalingsevnen, men det ble stemt ned, selv om ordfører uttalte at det aldri har vært utført en slik analyse i Ålesund kommune av vann og avløp.

INP og Rødt finner det urovekkende at en ikke vil undersøke dagens tilstand. Det er på høy tid å utføre analysen for å kunne finne den økonomiske belastningen vi står ovenfor som en helhet. Vi vet at enorme investeringskostnader på vann og avløp kommer.

Hvorfor ellers trenger vi ei ROS analyse av vann og avløp? Jo fordi det vil gi helhetlig beredskap: ROS-analyser gir et overblikk over risikoer og sårbarheter i hele den urbane vannverdikjeden. Dette inkluderer alt fra nedbørsfelt, vannkilder, vannbehandlingsanlegg, vanntransport, avløpstransport til avløpsrenseanlegg. Og en miljørisikovurdering: For kommunale avløpsanlegg er det viktig å vurdere risikoen for utslipp til ytre miljø. ROS-analyser hjelper med å identifisere og håndtere disse risikoene.

Siden det aldri har vært utført en ROS analyse, ville den kartlegge tilstanden til vann og avløps situasjonen i hele kommunen, da også med et økonomisk perspektiv. ROS-analyse er økonomisk viktig for vann- og avløpssektoren fordi det hjelper til med å identifisere og vurdere mulige risikoer som kan påvirke systemets pålitelighet og sikkerhet.

Ved å forstå disse risikoene kan man iverksette tiltak for å redusere dem, noe som kan føre til kostnadsbesparelser ved å unngå dyre nød reparasjoner, driftsstans og andre uforutsette hendelser som kan ha stor økonomisk innvirkning. Det bidrar også til å sikre en mer effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, noe som er en nøkkelkomponent for effektiv drift.

Vi er fortsatt bekymret for at husstandene i Ålesund skal ende opp med å få enorme kostnader rundt vann og avløp. Avløpsdirektivet fra EU vil gi enorme kostnader for innbyggerne – med tvilsom miljøgevinst. Da er det bare å lese norsk vann sin mening om saken, det er ikke nødvendigvis for sent å snu, men det kan bli lite ros og mye ris fremover for politikere som velger å gå i blinde inn i fremtiden med «folk flest sin lommebok».