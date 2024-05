Arne Sande hadde et leserinnlegg i Sunnmørsposten den 24. April hvor han etterlyser politikerne i Ålesund med hensyn til «hvordan vi har tenkt å løse problemene».

La det være helt klart – alle som har behov for hjelp i Ålesund kommune skal få det. Det skal være trygt å bo og leve i Ålesund, også for de eldre.

Men «omsorgskrisen» skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag (sitat fra Kåre Hagen).

Litt historikk

I 2021 vedtok Ålesund kommunestyre en strategi som er blitt kalt den «Helhetlige innsatstrappen». Analysene bak denne strategien dokumenterer at Ålesund kommune har et presserende behov for å omstille organiseringen av sin eldreomsorg.

Dermed vedtok politikerne i Ålesund i 2021 et omstillingsprogram som medførte at antallet heldøgns omsorgsplasser ble redusert. I skrivende stund har Ålesund kommune 261 permanente institusjonsplasser samt 99 plasser for korttidsplasser. I tillegg har vi 178 plasser i kategorien bokollektiv.

Kapasiteten øker

Volsdalen bokollektiv legges ned, og beboerne overføres til et oppgradert Sanitetshjem, til en restaurert Wasmuthgård og noen med tyngre pleiebehov til andre institusjoner. Videre kommer det ytterligere 12 leiligheter på Daaetunet som er tilrettelagt for eldre med pleiebehov. Så Ålesund kommune er faktisk i ferd med å bygge opp igjen det totale tilbudet.

Organiseringen endres

Men i det «eldrebølgen treffer oss, så er ikke dette nok – tilbudet til eldre må bygges videre ut.

Innbyggerne i Ålesund skal ha et tilstrekkelig tilbud, det skal være godt og gi god omsorg. Vi kommer til å se at liggetiden i Institusjon går ytterligere ned.

Gjennomsnittlig botid i en 24/7 bemannet institusjon under 2 år, til sammenligning er man i Oslo nede på 6 måneder. Det vil si at vi alle må påregne å ta et større ansvar for egen alderdom og tilpasning av bolig – vi må påregne å bo lenger hjemme. Ambisjonen er at vi også greier å bygge ut kapasiteten til å ivareta en økende gruppe med kognitiv svikt (demens).

De som har behov for institusjonsplass og avlastning/ korttidsplass skal få dette i framtiden også.

Styrking av tilbudet

Det arbeides med ytterligere økning av heldøgnsbemannede plasser og med tilpassede boliger for eldre, gjerne i tilknytning til andre tjenester og sosiale møtesteder.

Vi ønsker å skape bomiljøer som motvirker ensomhet, og som stimulerer til aktivitet og deltakelse for en aldrende befolkning.

Ålesund kommune vil fortsette å utvikle dagtilbud med tilrettelagte aktiviteter.

Ålesund kommune må ha nok kapasitet til å yte avlastning for pårørende i kortere og lengre perioder.

Ålesund kommune vil styrke såkalte ambulerende tjenester som vil yte omsorgstjenester hjemme hos den enkelte i enda større grad enn i dag.

Ålesund kommune både vil og må omprioritere slik at ressursene ytes der behovet er størst og når behovet inntreffer.

Hvem tilbyr framtidens tjenester

Ansvaret for forsvarlige tjenester ligger selvsagt til Ålesund kommune. Kommunen vil være grunnmuren og garantisten. Tilbudet bør suppleres av både private og ideelle aktører, samtidig som vi faktisk selv og sammen med pårørende må ivareta et større ansvar.