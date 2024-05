I 222 måneder levde jeg på en løgn. Jeg hadde en drøm om å finne meg en jentekjæreste, få barn, ha hund og hus – på samme måte som guttekompisene mine. Men noe var likevel litt «off» med meg, og det skulle ta meg 18 år før jeg turte å innrømme for meg selv at jeg var homo.

Jeg må innrømme at Pride fortsatt er personlig vanskelig for meg å feire. Det handler om miljøet jeg vokste opp i, hvor det å være annerledes var skummelt og ga bøllene enda en grunn til å mobbe. Som 12-åring hadde jeg nok ikke tenkt på betydningen av flaggingen på skolen, men jeg kan fortelle, med hånden på hjertet, at Torjus 12 år hadde trengt den flaggingen!

Å ikke flagge med Pride-flagget på grunnskolene sender et signal som kan skade unge, sårbare sjeler som søker bekreftelse og trygghet. Regnbueflagget representerer mer enn bare det å være skeiv; det representerer synlighet, aksept og håp.

La oss ikke glemme skolens viktige rolle og ansvar i å skape trygge og inkluderende miljøer hvor barn kan bygge sin identitet. Å flagge med Pride-flagget er en enkel, men kraftig handling som viser støtte til de som kanskje føler seg mest alene og usikre på seg selv. Flaggingen på grunnskolen kan faktisk bli starten på, og forskjellen mellom, et liv man klarer å leve eller ikke.

Selv om jeg har fortalt litt om Torjus 12, som vokste opp i Vennesla, kan jeg garantere deg at Tobias 11, Fride 8, Muhammed 12 og Hennie 15, sammen med mange andre barn i Ålesund, kommer til å trenge at skolen deres flagger med regnbuens farger en uke i året.

Det handler ikke bare om flagget, men om signalene vi sender. Alle barn har rett på kjærlighet og aksept.

Og helt ærlig, i dag tapte du deg, kjære Ålesund.