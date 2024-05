I en artikkel i Sunnmørsposten 11. mai setter journalist Andreas Monsen Lie, sammen med representanter for SIF/Hessa og Blindheim idrettslag, fokus på økte avgifter i fotballen, og at det gradvis har blitt dyrere å ha barn aktivt med i organisert fotball. At mange faktisk ikke lenger har råd til å drive med idretten.

Også i en artikkel 28.01.2023 satte Sunnmørsposten fokus på det samme tema. I artiklene setter man stort fokus på behovet for støtteordninger, og at grep må gjøres rundt dette. Vel og bra! Men, det man overhodet ikke berører, eller stiller spørsmål ved er hvorfor det blir så dyrt å drive idrett? Vel koster det penger å drifte anlegg, og den generelle prisveksten er høy, men det koster også å ha personer på lønningslisten.

Etter hvert har et stort antall personer både knyttet til administrasjon, drift og treningsaktivitet funnet sin vei inn i på lønningslisten hos idrettslagene. I vårt lokale idrettslag på Blindheim ser vi at stadig flere personer inngår i administrasjon og drift/trening, og blir avlønnet for dette. Kostnaden for dette går direkte eller indirekte videre til foreldrene. Man betaler i dyre dommer for å være med. Tidligere var det nesten slik at du kunne kjøpe deg et par fotballsko, og starte med fotball. Kanskje trengte du ikke fotballsko engang. Slik er det ikke lenger.

Man betaler tusenvis av kroner i medlemsavgifter, aktivavgift, i tillegg har man kjøpsforpliktelser på fisk, ved, kaffe, toalettpapir og mye annet. I tillegg kommer selvfølgelig deltakelse på turneringer og arrangement, hvor foresatte også er forventet å skulle bistå med både bakst, matlaging og dugnader i mange ulike former gjennom et år. Vel ligger det spillemidler, momsrefusjon, grasrotandeler og sponsorinntekter inne i regnestykket.

Men, poenget er at idrettslagene øker driftsnivået for administrasjon, og man skyver det meste av regningen videre til foreldrene – for at en gruppe mennesker med eller uten studiepoeng i idrettsfag – skal få realisere seg selv gjennom klubbaktiviteter og klubbdrift. Det hele får jo også et skjær av komikk over seg, når de samme personene, som hever lønn i klubbene, samtidig stiller krav og formaninger om hvordan foreldre og foresatte skal disponere sin ubetalte fritid inn mot de samme aktivitetene, som de selv faktisk får betalt for. Dårlige driftsresultat i klubbene knyttes i hovedsak til to forhold: inntekter og utgifter. I artikkelen leser vi at klubbene «gjør grep» og fordeler mindre tilskudd til lagene i fotballgruppen og øker aktivavgiften. Altså, øker inntektene ved å la regningen gå videre til barn og foreldre. Man kunne også valgt å gjøre andre grep ved å se på utgiftssiden? Hva med å slanke administrasjonsutgiftene?

Flere burde kanskje stille spørsmål ved klubbmodellene, og hvor det blir av pengene idrettslagene faktisk forvalter gjennom turneringer finansiert av skuffekaker og dugnadstimer? Hvor mye av pengene fra de ulike arrangementene, som faktisk går videre til de enkelte lag for sine respektive håpefulle, og hvor mye som tilflyter administrasjon, drift og trenere?