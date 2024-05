Marsjordren fra helseministeren er klar: Ventetidene skal ned i løpet av 2024. Det skjer i en periode der Helse Møre og Romsdal og Helse Midt Norge har fattet eller varslet beslutninger som vil gi motsatt virkning.

I desember 2023 sa Helse Midt-Norge RHF opp avtalen med flere private leverandører av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til barn, ungdom og voksne. Cirka 1200 pasienter i fylket har mottatt behandling årlig i avtalene, som offisielt avvikles fra utgangen av neste måned.

I ettertid har Helse Møre og Romsdal bekreftet at oppsigelsene vil gi økte ventetider. Dette kommer på toppen av de varslede og ytterligere forsinkelsene innføringen av helseplattformen vil føre til for pasienter i vårt fylke. Helse Møre og Romsdal vil heller ikke ha et nytt tilbud på plass som vil gi effekt innen den tidsfristen statsråden har satt. Resultatet er derfor økte ventelister og flere fristbrudd for en allerede sårbar pasientgruppe.

Samtidig har Helse Midt-Norge utstedt en veiledende kunngjøring som tilsier at avtalen med Medi3 innen kirurgiske spesialisthelsetjenester ikke videreføres etter nyttår. I fjor utgjorde avtalen 3500 operasjoner og 10 000 konsultasjoner for pasienter som i hovedsak bor på Sunnmøre. Bak beslutningen ligger vurderinger gjort i Helse Møre og Romsdal om at det angivelig ikke lenger er behov for de 3500 operasjonene og avtalen helseforetaket har hatt med Medi3 i 21 år.

Dersom helseforetaket velger å opprettholde intensjonen om å avvikle samarbeidet med private i Møre og Romsdal, betyr det et vesentlig svekket tilbud for pasienter i regionen. De må vente lenger på undersøkelse og behandling, med redusert livskvalitet som resultat. For kommunene vil det også kunne føre til økt belastning på en allerede presset helsetjeneste, og det vil gi økte kostnader i kommuneregnskapene.

Onsdag har Helse Møre og Romsdal sitt første styremøte etter at statsråd Vestre varslet Ventetidsløftet. Vi forventer at styret vil sette av tid til en grundig diskusjon om hvordan helseforetaket skal følge opp ministerens klare ordre. De bør reversere oppsigelsen av avtalene innen psykisk helsevern, og de bør stoppe alle planer om også å si opp kirurgiavtalen.

Statsråden har sagt at ideologiske skylapper ikke skal stoppe denne nødvendige prosessen, og vi håper styret og administrasjonen i Helse Møre og Romsdal har fått dette med seg. Vi stoler på løftet statsråden har gitt. Derfor støtter vi fellessatsingen der den offentlige helsetjenesten, fagforeninger, arbeidsgivere og private aktører sammen skal gjøre en ekstrainnsats til beste for norske pasienter som nå står i unødige helsekøer.

Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal har den siste tiden valgt løsninger som har hatt den motsatte virkningen. Det har allerede gitt og vil i økende grad gi økte helsekøer og fristbrudd for pasienter i fylket vårt. På onsdagens styremøte ber vi medlemmene husker den gode, gamle fjellvettregelen. Vend i tide, det er ingen skam å snu!